Złoto na światowym rynku zdrożało w poniedziałek o 2,3% — do 3619,15 dolara za uncję według stanu na godz. 06:05 GMT. Inwestorzy zrewidowali oczekiwania dotyczące tempa podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA, informuje Anadolu Agency.

Wpływ wyprzedaży akcji

Wzrost wartości metalu szlachetnego nastąpił po wyprzedaży na światowych rynkach akcji. Zamykanie transakcji związanych ze sztuczną inteligencją wywierało presję na akcje i skłoniło uczestników rynku do ponownej oceny tempa zacieśniania polityki pieniężnej w USA.

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent ostrzegł, że Fed może popełnić błąd, jeśli będzie zbyt agresywnie zaostrzać politykę w odpowiedzi na najnowsze dane inflacyjne. Wskazał na znaczące zaostrzenie warunków finansowych w ostatnich miesiącach.

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Oczekiwania dotyczące stopy Fed

Według narzędzia CME FedWatch rynki oceniały prawdopodobieństwo podwyżki stopy Fed o 25 punktów bazowych podczas grudniowego posiedzenia na około 93,5%. Inwestorzy oczekują również na publikację amerykańskiego indeksu cen wydatków na konsumpcję osobistą, zaplanowaną na środę. Indeks ten jest preferowaną przez Fed miarą inflacji.

W ubiegłym tygodniu złoto straciło około 9% wartości i spadło do najniższego poziomu od 14 miesięcy. Był to najgwałtowniejszy tygodniowy spadek tego metalu od marca, w obliczu jastrzębich wypowiedzi przedstawicieli Fed oraz wyprzedaży akcji spółek technologicznych i półprzewodnikowych.

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