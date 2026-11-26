Ceny złota w USA ustabilizowały się w pobliżu 3 580 dolarów za uncję po tym, jak podczas poprzedniej sesji spadły poniżej 3 500 dolarów. Inwestorzy oceniali dane o przyspieszeniu inflacji w USA oraz oczekiwania dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, poinformowała Anadolu Agency.

Notowania złota

O godz. 03:17 czasu GMT cena spot złota niemal się nie zmieniła i wynosiła 3 580,87 dolara za uncję. Kontrakty terminowe na złoto w USA z dostawą w grudniu wzrosły o 1,2% — do 3 578,70 dolara za uncję.

W środę złoto po raz pierwszy od września 2025 roku na krótko spadło poniżej poziomu 3 500 dolarów za uncję. Stało się to po publikacji przez amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych danych, które wykazały nasilenie presji cenowej w październiku.

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Wskaźniki inflacji w USA

Indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą, preferowany przez Fed jako wskaźnik inflacji, wzrósł w październiku o 3,8% w ujęciu rocznym po wzroście o 3,6% we wrześniu. Inflacja bazowa według tego wskaźnika przyspieszyła do 3,3% z 3,1%.

W ujęciu miesięcznym indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą wzrósł o 0,3%, spowalniając w porównaniu z wrześniowymi 0,5%. Złoto nie przynosi dochodu odsetkowego, dlatego utrzymująca się inflacja i oczekiwania podwyżki stóp Fed na grudniowym posiedzeniu obniżają atrakcyjność tego aktywa.

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