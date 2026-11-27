Na światowych rynkach cena złota w piątek odbiła powyżej 3600 dolarów za uncję po spadku do najniższego poziomu od ponad roku na początku tego tygodnia. Cena spot złota na godz. 05:24 GMT wzrosła o 2,2%, do 3646 dolarów za uncję, a amerykańskie kontrakty futures na złoto poszły w górę o 2,27%, do 3644 dolarów za uncję.

Wsparcie ze strony dolara i rynku akcji

Jak podaje Anadolu Agency, do odbicia notowań przyczyniły się zakupy po spadku, osłabienie dolara amerykańskiego oraz spokojniejsza sytuacja na rynkach akcji. Analitycy powiązali zmniejszenie presji na metal szlachetny z ożywieniem globalnych akcji technologicznych i świąteczną przerwą na rynkach w USA w okresie Święta Dziękczynienia.

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Zmniejszyło to potrzebę sprzedaży złota przez inwestorów w celu pozyskania gotówki. Indeks dolara amerykańskiego, który mierzy kurs amerykańskiej waluty względem koszyka sześciu głównych walut, spadł o 0,06%, do 103,72 punktu. W poniedziałek osiągnął tygodniowe maksimum na poziomie 104,53 punktu.

Wcześniejszy spadek i oczekiwania dotyczące stóp

W środę złoto spadło poniżej 3500 dolarów za uncję po raz pierwszy od września 2025 roku. Jednocześnie utrzymująca się presja cenowa w USA wzmocniła rynkowe oczekiwania podwyżki stopy procentowej przez Rezerwę Federalną na jej grudniowym posiedzeniu. Ogranicza to ogólny wzrost wartości złota, które nie przynosi dochodu odsetkowego.

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