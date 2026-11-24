Podczas światowych notowań we wtorek, przed publikacją danych o inflacji w USA, złoto potaniało o 1,98% — do 3 563,10 dolara za uncję trojańską. Tym samym jego cena spadła poniżej poziomu 3 600 dolarów. Srebro straciło 5,27% i było notowane na poziomie 40,851 dolara za uncję.

Miesięczny spadek cen

W ciągu ostatniego miesiąca złoto straciło 11,24% wartości, a srebro — 24,23%, informuje Anadolu Agency. W poniedziałek złoto odbiło się od najniższego poziomu od ponad roku, a srebro zyskało 4,7%.

Ożywienie akcji spółek technologicznych osłabiło presję na metale szlachetne. Podczas wcześniejszej wyprzedaży akcji spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją część inwestorów sprzedawała złoto i srebro, aby pokryć wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oczekiwania dotyczące stopy Fed

W środę amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych ma opublikować październikowy indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą — wskaźnik inflacji preferowany przez Fed. We wrześniu indeks wzrósł o 3,6% rok do roku, a wskaźnik bazowy, z wyłączeniem żywności i energii, o 3,1%.

Rynki oceniały prawdopodobieństwo podwyżki stopy o 25 punktów bazowych na posiedzeniu Fed 8–9 grudnia na około 95%. W październiku bank centralny utrzymał podstawową stopę w przedziale 3,75–4%. Wyższe stopy mogą zmniejszać atrakcyjność złota i srebra, ponieważ aktywa przynoszące dochód stają się korzystniejsze dla inwestorów.

Czytaj nas na