Po publikacji danych o inflacji w USA cena spot złota 12 listopada spadła o 0,43% do 3970,59 dolarów za uncję. Była to trzecia z rzędu sesja spadkowa dla tego metalu szlachetnego. Anadolu Agency informuje, że złoto osiągnęło najniższy poziom od ponad tygodnia.

Dolar utrzymuje się blisko maksimum

Indeks dolara amerykańskiego znajdował się nieznacznie poniżej poziomu 103, pozostając w pobliżu najwyższego poziomu od kwietnia 2025 roku. Srebro w tym samym czasie potaniało o 0,69% do 51,305 dolarów za uncję.

Ceny konsumpcyjne w USA wzrosły w październiku o 0,4% w porównaniu z wrześniem. Rynek oczekiwał wzrostu o 0,3%, choć tempo wzrostu spowolniło wobec wrześniowych 0,6%.

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Oczekiwania dotyczące stopy Fed

Członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Christopher Waller poparł podwyżkę stopy procentowej w grudniu i zasugerował, że przy silniejszych odczytach inflacji regulator mógłby rozważyć większą podwyżkę. Skłaniał się ku podwyżce o 25 punktów bazowych nawet przy poprawie miesięcznych danych o inflacji, podczas gdy znacznie wyższy odczyt mógłby być podstawą do dyskusji o ruchu o 50 punktów bazowych.

Inwestorzy oczekują amerykańskich danych o cenach producentów, tygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych oraz sprzedaży domów na rynku wtórnym. Wyższe stopy zazwyczaj wywierają presję na złoto, ponieważ zwiększają koszt alternatywny posiadania metalu, który nie przynosi dochodu odsetkowego.

Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy nie opublikowało rocznych wskaźników inflacji ogólnej i bazowej za październik z powodu zakłóceń w zbieraniu danych podczas shutdownu rządu w 2025 roku. Uniemożliwiło to urzędowi przeprowadzenie rocznego porównania wskaźników.

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