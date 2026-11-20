Sonda NASA Voyager 1 osiągnęła odległość jednej doby świetlnej od Ziemi — około 25,9 mld kilometrów — lecz przestała wysyłać dane naukowe z powodu prawdopodobnego problemu z komputerem pokładowym, informuje Live Science.

Sygnał jest, danych naukowych nie ma

Zespół misji wykrył problem 14 listopada. Według stanu na 19 listopada nadal nie został on usunięty. Jednocześnie specjaliści zarejestrowali sygnał nośny, za pomocą którego Voyager 1 przekazuje na Ziemię informacje naukowe i inżynieryjne. Potwierdziło to, że sonda jest włączona i skierowana we właściwą stronę.

Voyager 1 osiągnął granicę jednej doby świetlnej 18 listopada. Sygnał radiowy poruszający się z prędkością światła potrzebuje 24 godzin, aby pokonać w jedną stronę odległość między Ziemią a sondą. Z tego powodu diagnozowanie problemów z sondą zajmuje około dwóch dni, a dane są przesyłane z niską prędkością.

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Ponowny problem z komputerem

Według oceny NASA obecna usterka jest prawdopodobnie związana z komputerem, który zbiera informacje z instrumentów naukowych i przekazuje je na Ziemię w formacie nadającym się do odczytu. Podobny problem wystąpił w listopadzie 2023 roku; inżynierowie przywrócili przesyłanie danych naukowych w czerwcu 2024 roku.

Zespół stosuje podejście podobne do tego, którego użył podczas poprzedniej naprawy. W razie powodzenia Voyager 1 będzie mógł nadal przesyłać dane z dwóch aktywnych instrumentów naukowych: magnetometru, który mierzy pola magnetyczne w przestrzeni międzygwiezdnej, oraz detektora fal plazmowych, który mierzy naładowane cząstki w ośrodku międzygwiezdnym.

Aby oszczędzać energię, zespół misji wcześniej wyłączył część instrumentów sondy i włączył inne, bardziej efektywne. Według obliczeń misji powinno to zapewnić działanie Voyagera 1 co najmniej do 2027 roku. Sonda znajduje się w przestrzeni międzygwiezdnej od 2012 roku, a Voyager 2, według prognozy zespołu, osiągnie odległość jednej doby świetlnej w 2035 roku.

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