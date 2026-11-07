W Nigerii łączna wartość zadłużenia zagranicznego osiągnęła w 2025 roku 145,02 mld dolarów, o 6,6% więcej niż rok wcześniej. Dane te przedstawiono w raporcie Banku Światowego o zadłużeniu międzynarodowym za 2026 rok, informuje Premium Times Nigeria.

W ciągu dekady zadłużenie zagraniczne kraju wzrosło z 83,21 mld dolarów w 2015 roku do 145,015 mld dolarów w 2025 roku, czyli o 74,3%. Ponad połowę łącznej kwoty stanowiły prywatne zobowiązania bez gwarancji państwowych oraz dług krótkoterminowy.

Struktura zobowiązań zagranicznych

Zadłużenie zagraniczne Nigerii gwarantowane przez państwo i zaciągnięte przez państwo wyniosło 62,4 mld dolarów. Kolejne 54,476 mld dolarów stanowił prywatny dług bez gwarancji państwowych, a 28,139 mld dolarów — krótkoterminowe zobowiązania zagraniczne.

W strukturze długu państwowego i gwarantowanego przez państwo 31,365 mld dolarów przypadało na wierzycieli wielostronnych, 6,683 mld dolarów na dwustronnych, a 24,352 mld dolarów na prywatnych. Największym wierzycielem dwustronnym były Chiny z kwotą 5,672 mld dolarów, a następnie Francja z kwotą 774 mln dolarów.

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Na Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Banku Światowego przypadało 18,533 mld dolarów wielostronnej części długu. Kredyty Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz alokacje specjalnych praw ciągnienia wyniosły 5,516 mld dolarów.

Dług i dochody z eksportu

Stosunek zadłużenia zagranicznego Nigerii do eksportu wyniósł w 2025 roku 212%, a do dochodu narodowego brutto — 51%. Koszty obsługi długu stanowiły 19% eksportu i 5% dochodu narodowego brutto.

Średni termin zapadalności nowych zobowiązań wobec oficjalnych wierzycieli w 2025 roku wyniósł 25 lat, przy pięcioletnim okresie karencji i stopie procentowej 1,9%. W przypadku nowych zobowiązań wobec prywatnych wierzycieli średni termin wyniósł 12 lat, okres karencji — osiem lat, a stopa procentowa — 9,6%.

Bank Światowy odnotował również, że Nigeria pozyskała 2,3 mld dolarów poprzez obligacje międzynarodowe w dwóch transzach w 2025 roku. Jedna emisja miała 10-letni termin zapadalności i oprocentowanie 8,625%, a druga — 20-letni termin zapadalności i oprocentowanie 9,125%.

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