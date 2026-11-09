W Deir al-Balah w centralnej części Gazy osuwisko ziemi zasypało namioty, w których mieszkali przesiedleni Palestyńczycy. Zginęły kobieta i czworo dzieci, a kilka innych osób zostało rannych, poinformowała Anadolu Agency.

Poszukiwania osób pod gruzami

Rzecznik Służby Obrony Cywilnej Gazy Mahmoud Basal oświadczył, że burza spowodowała osunięcie się piasku i kamieni na namioty. W kolejnym oświadczeniu służba poinformowała, że poszukiwania zaginionych osób trwają.

Ratownicy i miejscowi mieszkańcy próbowali dotrzeć do osób, które mogły znaleźć się pod gruzami, używając podstawowych narzędzi. Prace utrudniały przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz brak sprzętu ratowniczego.

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Skutki złej pogody

Od piątkowego wieczoru Gazę nawiedzają ulewne deszcze i porywisty wiatr. Według rządowego biura medialnego zła pogoda zalała ponad 70 tysięcy namiotów i zniszczyła dziesiątki ścian, powodując obrażenia i straty materialne.

Setki tysięcy Palestyńczyków mieszkają w tymczasowych schronieniach po zniszczeniu ich domów podczas wojny, która rozpoczęła się w październiku 2023 roku. W materiale zaznaczono również, że izraelskie ograniczenia dotyczące dostaw materiałów budowlanych i towarów służących do przygotowania schronień pozostawały w mocy mimo zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, które weszło w życie 10 października 2025 roku.

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