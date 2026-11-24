Dziewięć zębów homininów znalezionych w jaskiniach Baxin i Naxin w prowincji Kuangsi na południu Chin wskazuje, że Homo erectus żył w kontynentalnej Azji co najmniej 60 tys. lat później, niż przypuszczali badacze. Jak podaje Ars Technica, szczątki wskazują również na zdolność tych homininów do życia w gęstych lasach tropikalnych.

Datowanie zębów i osadów

Jaskinie są położone w odległości 15 kilometrów od siebie, w dolinie krasowej. Wśród ponad 18 tys. kości i fragmentów zwierzęcych znaleziono tam dziewięć zębów homininów. Badacze przeanalizowali białka i izotopy chemiczne w szkliwie pięciu zębów.

Analiza białkowa czterech próbek oraz pomiary morfologiczne czterech innych zębów dały podstawy do przypisania ich do Homo erectus. Według datowania luminescencyjnego osadów i stosunków izotopów uranu w kościach, brekcja, w której nagromadziły się szczątki, powstała około 324–184 tys. lat temu.

Wcześniej najpóźniejsze znane szczątki Homo erectus w kontynentalnej części Azji datowano na okres od 420 tys. do 400 tys. lat temu. Na indonezyjskiej wyspie Jawa gatunek ten, według szczątków kopalnych, przetrwał co najmniej do okresu między 177 tys. a 108 tys. lat temu.

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Możliwe sąsiedztwo z denisowianami

Dziewiąty ząb z jaskini Baxin różni się zarówno składem białkowym, jak i kształtem. Autorzy pracy uważają, że należał on do innej populacji homininów, prawdopodobnie denisowianina, choć nie zdołali go ostatecznie zidentyfikować.

Według oceny badaczy kości i zęby mogły trafić do jaskiń za sprawą jeżozwierzy. Znalezisko nie dowodzi więc bezpośredniego kontaktu między Homo erectus a denisowianami, lecz wskazuje, że mogli żyć w tym samym regionie mniej więcej w tym samym czasie.

Życie w lesie tropikalnym

Stosunki izotopów węgla i tlenu w szkliwie zębów homininów i zwierząt wskazują, że w rejonie jaskiń w środkowym plejstocenie istniał wilgotny las tropikalny z gęstym sklepieniem. Przeczy to rozpowszechnionemu założeniu, że takie środowiska były dostępne głównie dla Homo sapiens.

Analiza izotopów strontu wykazała, że właściciele czterech badanych zębów w dzieciństwie albo przemieszczali się między różnymi obszarami, albo spożywali żywność z innych terenów. Niektóre wskaźniki odpowiadają skałom macierzystym położonym nawet 250 kilometrów od jaskiń, w tym w północnym Wietnamie.

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