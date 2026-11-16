W Szwecji reaktor Forsmark 3 został zatrzymany z powodu zwarcia w wyposażeniu kablowym. W rezultacie jednocześnie nie działają cztery z sześciu reaktorów jądrowych w kraju, a ceny energii elektrycznej mogą wzrosnąć, informuje The Local Sweden.

Podwójny wpływ na południe kraju

Analityk rynku energii Christian Holtz z Polite Energy zaznaczył, że zatrzymanie Forsmark 3 oznacza zmniejszenie produkcji energii elektrycznej na południu Szwecji i może utrudnić jej przesył z północy na południe. Według jego oceny, szczególnie w środku i pod koniec tygodnia cena może wzrosnąć o kilkadziesiąt öre za kilowatogodzinę z powodu ochłodzenia i możliwego osłabienia wiatru.

Na koszt energii elektrycznej wpływają również wysokie ceny gazu w kontynentalnej Europie oraz niski poziom wody w zbiornikach, w szczególności na południu Norwegii. Holtz doradził gospodarstwom domowym ograniczenie ogólnego zużycia oraz, w miarę możliwości, elastyczne wybieranie czasu korzystania z energii elektrycznej.

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Naprawa kabla

Usterkę wykryto w piątek. Dyżurny przedstawiciel Forsmark Martin Danielsson powiedział gazecie Aftonbladet, że problem zlokalizowano w jednym kablu, który należy wymienić. Wznowienie produkcji jest oczekiwane do najbliższego piątku.

Spośród trzech reaktorów elektrowni jądrowej Forsmark obecnie działa tylko Forsmark 2. Forsmark 1 jest zatrzymany z powodu planowej corocznej konserwacji technicznej.

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