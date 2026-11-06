Działania ONZ w sprawie Cypru na krytycznym etapie — Cyprus Mail

Na Cyprze działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz rozwiązania kwestii cypryjskiej znajdują się na krytycznym etapie — oświadczył szef biura prasowego prezydenta Wiktor Papadopulos.

Kolejnym krokiem może być rozszerzone spotkanie z udziałem państw gwarantów — Grecji, Turcji i Wielkiej Brytanii — a także Unii Europejskiej. Ma ono rozstrzygnąć kwestię wznowienia negocjacji w sprawie uregulowania konfliktu, informuje Cyprus Mail.

Propozycje prezydenta Cypru

Według Papadopulosa 19 propozycji prezydenta Nikosa Christodoulidesa może pomóc wyjść z impasu w kwestiach metodologii negocjacji, istoty uregulowania oraz środków budowy zaufania. Oświadczył również, że Christodoulides robi wszystko, co możliwe, i wykazuje dobrą wolę, aby wznowić negocjacje.

Wcześniej Christodoulides oświadczył, że rozwój sytuacji w kwestii cypryjskiej wydaje się pozytywny. Według niego wysłanniczka ONZ María Ángela Holguín poinformowała podczas rozmowy telefonicznej, że w ciągu weekendu mogą zostać ogłoszone konkretne decyzje.

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Tureckie media podały, że Holguín wyznaczyła obu stronom termin do piątku na udzielenie odpowiedzi w sprawie środków budowy zaufania. Wśród nich jest otwarcie czterech nowych przejść oraz zakrojone na szeroką skalę rozminowanie. Jeśli środki te zostaną uzgodnione, sekretarz generalny ONZ może spotkać się z Christodoulidesem i przywódcą Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem, po czym możliwe będzie rozszerzone spotkanie.

Wizyta szefa tureckiego MSZ

Papadopulos skomentował również wizytę ministra spraw zagranicznych Turcji Hakana Fidana w okupowanej północnej części Cypru. Nazwał ją nielegalną i zasługującą na potępienie, a także oświadczył, że obecność Fidana wskazuje na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących uregulowania w Ankarze.

Wizyta Fidana odbywa się kilka dni przed zaplanowanym na poniedziałek spotkaniem Christodoulidesa, Erhürmana i Holguín. Według prasy Turków cypryjskich szef tureckiego MSZ ma spotkać się z Erhürmanem, Ünalem Üstelem i Tahsinem Ertuğruloğlu. Erhürman oświadczył, że Turcy cypryjscy pozostają zaangażowani w dialog i dyplomację na rzecz uregulowania.

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