W Kishangarh, w indyjskim stanie Radżastan, składowisko szlamu marmurowego o powierzchni około 121 hektarów stało się atrakcją turystyczną. Białe wzgórza odpadów i wypełnione wodą wyrobiska przyciągają codziennie setki odwiedzających: robią tam zdjęcia, organizują przedślubne sesje zdjęciowe i nagrywają filmy. Jednocześnie mieszkańcy pobliskich wsi skarżą się na problemy zdrowotne oraz zanieczyszczenie gleby i wody, informuje Al Jazeera.

Tysiące ton szlamu dziennie

Kishangarh jest centrum obróbki marmuru i granitu: działa tam prawie 1 200 przedsiębiorstw, które zatrudniają około 25 tysięcy osób. Według Federacji Indyjskiego Przemysłu Granitowego i Kamieniarskiego dzienny obrót w tym sektorze przekracza 160 mln rupii. Każdego dnia około tysiąca cystern wywozi na teren wyznaczony przez władze około 5 500 ton szlamu marmurowego.

Mieszkaniec wsi Bhogiyawas, Bhagaram Gurjar, powiedział, że składowisko wpływa na co najmniej sześć wsi. Według niego miejscowi cierpią na infekcje dróg oddechowych, problemy stomatologiczne i alergie skórne. Opowiedział także, że pył osadza się na polach i utrudnia uprawę roślin.

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Badania i orzeczenie trybunału

Lekarka Aditi Goyal ze szpitala Ganga Narayan w Ajmerze poinformowała, że mieszkańcy Kishangarh zmagają się przede wszystkim z problemami oddechowymi i skórnymi. Według niej pracownicy zakładów przetwarzających marmur są szczególnie narażeni na choroby przewlekłe z powodu długotrwałego kontaktu z toksycznym pyłem. Zaleciła używanie masek jako ochrony przed pyłem.

Badanie prowadzone przez profesora Centralnego Uniwersytetu Radżastanu Lakshmi Kanta Sharmę wykazało w glebie Kishangarh stężenie krzemianu ołowiu kilkukrotnie przekraczające normalny poziom. W pracy wskazano także, że stężenie drobnego pyłu PM2.5 przekracza normy jakości powietrza atmosferycznego, a cząstki odpadów o rozmiarze mniejszym niż 75 mikrometrów mogą rozprzestrzeniać się na znaczne odległości i powodować jałowienie gleby.

W ubiegłym roku ekolog Drupad Malik zwrócił się do Narodowego Zielonego Trybunału w sprawie możliwego szkodliwego wpływu składowiska na zdrowie i środowisko. Trybunał stwierdził, że nieuregulowane składowanie szlamu marmurowego zanieczyszcza wody gruntowe i powietrze, oraz polecił Stanowej Radzie Kontroli Zanieczyszczeń Radżastanu zapewnić monitoring, badanie próbek i nakładanie kar na przedsiębiorstwa naruszające normy środowiskowe.

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