Raport zamówiony przez rząd USA w 2022 roku ostrzegał przed poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego wynikającymi ze słabych punktów w krajowych sieciach telekomunikacyjnych. Dokument stał się dostępny w ramach sprawy sądowej; zapoznał się z nim Reuters, informuje Channel NewsAsia.

Ostrzeżenie przed strukturalnymi słabościami

Raport zamówiła amerykańska Agencja Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA). Wskazano w nim, że amerykańskie sieci telekomunikacyjne mają „znaczne strukturalne podatności” i mogą zostać skompromitowane z dowolnego miejsca na świecie.

W dokumencie z czerwca 2022 roku amerykańską infrastrukturę telekomunikacyjną opisano jako znajdującą się w „niebezpiecznej i niezrównoważonej sytuacji”. Autorzy wskazali również, że połączenia międzynarodowe mogą zapewniać atakującym „zaufany” dostęp do sieci. W raporcie podkreślono, że możliwość łatwego skompromitowania amerykańskich sieci krajowych z zagranicy nie była jeszcze powszechnie rozumiana.

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Kampania Salt Typhoon

Amerykańscy urzędnicy wcześniej oświadczyli, że podczas powiązanej z Chinami kampanii cyberszpiegowskiej Salt Typhoon w 2024 roku hakerzy zaatakowali dziewięć firm telekomunikacyjnych. Wśród wymienionych firm były Verizon, AT&T, T-Mobile i Lumen. Według urzędników napastnicy ukradli nagrania audio przechwyconych rozmów telefonicznych oraz duży zbiór danych o połączeniach.

Według Bloomberg News CISA nie publikowała raportu przez cztery lata i opierała się naciskom Kongresu dotyczącym jego ujawnienia. Agencja nie udzieliła Reutersowi natychmiastowego komentarza. Demokratyczny senator z Oregonu Ron Wyden w ubiegłym roku wezwał do opublikowania dokumentu, twierdząc, że Kongres miałby wystarczająco dużo czasu, aby wprowadzić obowiązkowe standardy cyberbezpieczeństwa dla firm telefonicznych przed atakami Salt Typhoon.

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