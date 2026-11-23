W Strefie Gazy w Palestynie w wyniku zniszczeń spowodowanych izraelską operacją wojskową doszło do zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza na dużą skalę — wynika ze wspólnego raportu organizacji humanitarnej Oxfam i Conflict and Environment Observatory. Autorzy raportu ostrzegają, że metale ciężkie, pozostałości materiałów wybuchowych, azbest ze zniszczonych budynków i ścieki mogą stanowić zagrożenie dla ludności palestyńskiej przez dziesięciolecia.

Zanieczyszczenie na całym terytorium

Jak informuje The Guardian, autorzy raportu wykorzystali zdjęcia satelitarne, teledetekcję, analizę naukową oraz dane ze źródeł otwartych. Doszli do wniosku, że zanieczyszczenie w Gazie jest powszechne i poważne oraz ma istotne konsekwencje dla zdrowia publicznego i przetrwania ludności cywilnej.

Według szacunków Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska izraelskie operacje wojskowe doprowadziły do powstania na terytorium Gazy ponad 61 mln ton gruzu. Zniszczone budynki mieszkalne, dzielnice i infrastruktura stały się dużym źródłem potencjalnie niebezpiecznych materiałów.

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Zagrożenia dla wody i zdrowia

Dyrektor wykonawczy Oxfam International Amitabh Behar oświadczył, że zniszczenie systemów sanitarnych pozostawia ludzi niemal bez ochrony przed zanieczyszczeniem. Jak powiedział, nieoczyszczone ścieki trafiają do morza i przenikają do gleby, a ludność może być narażona na toksyny poprzez powietrze, żywność, wodę, zanieczyszczone gleby i gruz. Według jego oceny najwyższe ryzyko dotyczy dzieci i kobiet w ciąży.

Autorka raportu, specjalistka Oxfam ds. zaopatrzenia w wodę i sanitacji Lama Abdul Samad, zaznaczyła, że usuwanie skutków komplikuje rozprzestrzenienie zanieczyszczeń wśród miejskich ruin, na terenach rolniczych, w systemach wodnych i glebach. Dostęp do wielu obszarów ogranicza także niewybuchła amunicja. W raporcie podkreślono potrzebę przeprowadzenia szczegółowej oceny środowiskowej na miejscu, oczyszczenia terenów, monitoringu i specjalistycznej rekultywacji.

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