Około połowa kobiet w średnim wieku doświadcza przewlekłego bólu — wynika z raportu Międzynarodowego Towarzystwa Menopauzy (IMS). Kobiety mogą zmagać się z takim bólem nawet o 70% częściej niż mężczyźni, podaje ABC News Australia.

Za przewlekły uznaje się ból, który trwa ponad trzy miesiące lub regularnie powraca. W raporcie IMS stan ten określono jako często niedostatecznie rozpoznawany, diagnozowany i leczony. Prezeska towarzystwa, ginekolożka-położniczka Uniwersytetu w Pawii Rossella Nappi, zauważyła, że problem przewlekłego bólu w średnim wieku jest istotny, lecz nie otrzymuje należytej uwagi.

Czynniki przewlekłego bólu

Dokładna przyczyna większej powszechności przewlekłego bólu wśród kobiet nie jest znana. Jane Chalmers, starsza wykładowczyni nauki o bólu na Uniwersytecie w Adelajdzie, wyjaśniła, że podatność na ból kształtuje się pod wpływem czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Kobiety mogą również jednocześnie doświadczać kilku zespołów bólowych, w tym fibromialgii i przewlekłego bólu miednicy.

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W okresie menopauzy organizm produkuje znacznie mniej estrogenu i progesteronu. Niższy poziom estrogenu może prowadzić do bólu i sztywności stawów, a także osłabienia mięśni. Wahania poziomu hormonów mogą sprzyjać migrenom. Według IMS niemal trzy na cztery kobiety odczuwają ból stawów lub mięśni w okresie perimenopauzy.

Powszechne objawy i pomoc

Raport koncentruje się na trzech powszechnych objawach: bólu mięśniowo-szkieletowym, migrenie i bólu miednicy. Badanie ponad 6 tys. Australijczyków, przeprowadzone przez Chronic Pain Australia na potrzeby Krajowego Raportu o Bólu za 2026 rok, wykazało, że kobiety zgłaszały średnio 4,6 różnych rodzajów przewlekłego bólu, w tym migrenę, ból pleców, miednicy, stawów lub ból nerwowy.

Przewodnicząca Chronic Pain Australia Nicolette Ellis podkreśliła, że różnych rodzajów bólu nie należy rozpatrywać w izolacji. Wśród czynników mogących wpływać na odczuwanie bólu specjaliści wymienili zaburzenia snu, zmiany nastroju, niewystarczającą aktywność fizyczną, dietę i stres. Lekarka Sharon Weise radzi osobom odczuwającym ból, by zgłosiły się do lekarza rodzinnego: niektórym kobietom mogą pomóc menopauzalna terapia hormonalna, aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu i pomoc fizjoterapeuty.

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