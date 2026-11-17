Koncesje komercyjne na projekty czystej energii i wydobycie minerałów o krytycznym znaczeniu na świecie obejmują szacunkowo 328 mln hektarów — obszar porównywalny z terytorium Indii. Taką ocenę zawiera raport globalnej organizacji non-profit International Land Coalition oraz inicjatywy monitorującej transakcje gruntowe Land Matrix, informuje Mongabay.

Skala planowanych projektów

Według autorów 80% obszarów naniesionych na mapę przypada na projekty znajdujące się na etapie rozpoznania lub planowania. Obecnie działa około jedna piąta takich projektów.

Duże obiekty słoneczne, wiatrowe, hydroenergetyczne i geotermalne obejmują 159 mln hektarów. Jednocześnie koncesje na wydobycie miedzi, litu, niklu, kobaltu i innych minerałów kluczowych dla transformacji energetycznej zajmują 239 mln hektarów.

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Przecięcie z ziemiami społeczności

W raporcie wskazano, że połowa wszystkich koncesji na wydobycie minerałów dla transformacji energetycznej, obejmujących około 120 mln hektarów, bezpośrednio pokrywa się z ziemiami ludów rdzennych i lokalnych społeczności. Takie pokrycie dotyczy również 25% wielkoskalowych projektów energii odnawialnej.

Współautor badania i kierownik ds. wiedzy i badań w International Land Coalition, Jérémie Bourgoin, zaznaczył, że plany klimatyczne zazwyczaj uwzględniają emisje dwutlenku węgla, lecz rzadziej — zapotrzebowanie projektów na grunty. Autorzy wezwali rządy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego do systematycznego monitorowania wniosków o dzierżawę gruntów, negocjacji handlowych oraz wniosków o prowadzenie rozpoznawczych prac górniczych.

W raporcie wskazano również, że pojazd elektryczny potrzebuje sześciokrotnie więcej surowców mineralnych niż zwykły samochód, a lądowa energetyka wiatrowa — dziewięciokrotnie więcej zasobów mineralnych niż elektrownia gazowa.

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