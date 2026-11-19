W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa podjęła ponad 500 działań osłabiających federalną ochronę ludności przed substancjami rakotwórczymi — twierdzi raport organizacji ekologicznej Natural Resources Defense Council. Informuje o tym The Guardian. Autorzy raportu uważają, że zmiany w przepisach, procedurach naukowych i finansowaniu badań mogą zwiększyć narażenie ludności na substancje rakotwórcze.

Zmiany w podejściu do ryzyka

Wśród kluczowych zmian raport wymienia odejście amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska od zasady, zgodnie z którą nie istnieje bezpieczny poziom narażenia na substancje rakotwórcze. Podejście to zakładało, że każda dawka substancji rakotwórczej stwarza ryzyko, które rośnie wraz ze wzrostem dawki.

Zamiast tego agencja zaczęła stosować podejście progowe, w którym określone poziomy narażenia na substancje rakotwórcze mogą być uznawane za bezpieczne. Według publikacji doprowadziło to już do osłabienia ochrony przed formaldehydem, który jest stosowany w wielu produktach konsumenckich. Zdaniem autorów raportu administracja może zastosować podobne podejście także do regulacji dotyczących sześciowartościowego chromu — powszechnego zanieczyszczenia wody.

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Regulacje i badania

Raport mówi również o opóźnieniach we wprowadzaniu nowych norm, zniesieniu niektórych wymogów regulacyjnych oraz ograniczeniu finansowania badań i liczby pracowników zajmujących się kwestiami nowotworów. Autorzy dokumentu zaznaczyli, że odroczono wymogi zobowiązujące przemysł do dostarczenia danych dotyczących substancji rakotwórczych, w tym benzenu, bisfenolu A i chlorku winylu.

Raport osobno wskazuje na zmiany w wymaganiach dotyczących badań wykorzystywanych do ustalania norm dla substancji rakotwórczych. Według autorów amerykańska Agencja Ochrony Środowiska zaczęła w większym stopniu opierać się na krótkoterminowym modelowaniu zamiast na długotrwałych badaniach z udziałem ludzi lub zwierząt. Ich zdaniem może to wpływać na ocenę ryzyka związanego z substancjami chemicznymi w powietrzu, wodzie i produktach konsumenckich.

Biały Dom oświadczył, że program Make America Healthy Again jest częścią działań prezydenta Trumpa w walce z chorobami przewlekłymi. Przedstawiciel amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska z kolei poinformował, że administracja osiągnęła ponad 500 sukcesów środowiskowych i nadal realizuje swoją misję ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska.

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