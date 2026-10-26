W Kenii raport SDG Kenya Forum wykazał, że wydatki na równość płci, wzmocnienie ekonomiczne kobiet oraz realizację Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 5 w szeregu hrabstw często nie odpowiadają zobowiązaniom zapisanym w planach rozwoju i rocznych budżetach. Informuje o tym Nation Kenya.

Analiza ośmiu hrabstw

Badanie objęło hrabstwa Makueni, Nakuru, Laikipia, Uasin Gishu, Kilifi, Taita-Taveta, Kitui i Bomet. Autorzy przeanalizowali praktykę oznaczania wydatków związanych z płcią w różnych departamentach, wykorzystywanie danych w podziale na płeć podczas planowania, powiązanie alokacji budżetowych z mierzalnymi wskaźnikami wyników, a także koordynację i udział społeczeństwa w cyklu budżetowym.

W raporcie wskazano, że decyzje dotyczące mobilizacji dochodów i wydatków hrabstw rzadko opierają się na danych w podziale na płeć. W rezultacie niedobory finansowania występują w szczególności w programach wzmacniania ekonomicznego kobiet, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć oraz opieki zdrowotnej.

Podejście do kwestii płci uznano za nieobowiązkowe

Dyrektorka wykonawcza SDGs Kenya Forum Florence Sewa oświadczyła, że utrzymuje się luka między postępowymi normami Kenii dotyczącymi płci a faktycznymi wydatkami budżetowymi. Jak zaznaczyła, przepływ krajowych zasobów do hrabstw jest miarą rzeczywistego wpływu polityki na kobiety, dziewczęta i grupy szczególnie narażone.

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Kenijska Narodowa Komisja ds. Równości Płci i Równości Szans stwierdziła, że większość wydatków publicznych pozostaje ślepa na kwestie płci lub jedynie wrażliwa na kwestie płci, a nie celowo ukierunkowana na równość płci. Jednocześnie hrabstwa zarządzają kluczowymi obszarami świadczenia usług, w tym opieką zdrowotną, zaopatrzeniem w wodę, rolnictwem, edukacją przedszkolną, lokalną infrastrukturą i targowiskami.

Brak kontroli prawnej

Krajowe wytyczne Kenii dotyczące budżetowania uwzględniającego kwestie płci nie mają wiążącej mocy prawnej. Ustawa o zarządzaniu finansami publicznymi nie przewiduje obowiązkowego certyfikatu płciowego ani sankcji za nieuwzględnienie tego podejścia. Hrabstwa nie są również zobowiązane do składania sprawozdań dotyczących wpływu ich wydatków na kwestie płci.

Jacqueline Makoha, dyrektorka Państwowego Departamentu ds. Płci i Działań Afirmatywnych, oświadczyła, że opublikowana analiza powinna pomóc poprawić budżetowanie uwzględniające kwestie płci, mobilizację zasobów i ich alokację. Wezwała do włączenia tego podejścia do zintegrowanych planów rozwoju hrabstw oraz rocznych planów rozwoju.

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