W nowym raporcie organizacji praw człowieka Korea Future zebrano relacje 570 osób, które opuściły Koreę Północną. Większość ankietowanych przekazała, że same doświadczyły lub były świadkami prześladowań chrześcijan. Badanie, które trwało pięć lat i objęło rozmówców z różnych regionów kraju, oskarża reżim Kim Dzong Una o systematyczne naruszanie wolności religijnej poprzez inwigilację, zastraszanie i przemoc, informuje BBC News.

Relacje byłych więźniów

Kim Bo Bin, która obecnie mieszka w pobliżu Seulu, opowiedziała, że w KRLD modliła się wyłącznie potajemnie: bezgłośnie wypowiadała hymny, klaskała dwoma palcami i zamykała oczy tylko wtedy, gdy leżała na podłodze. Po zatrzymaniu w Chinach w 2007 roku została deportowana do Korei Północnej. Według kobiety podczas przesłuchań była bita przez 23 dni, a następnie skazana na trzy lata pracy przymusowej.

Inna była więźniarka, Lee Yong Joo, powiedziała, że podczas przesłuchań pytano ją, czy widziała Biblię, chodziła do kościoła lub spotykała się z misjonarzami. Według niej strażnicy w celi reagowali na zamknięte oczy więźniów podejrzeniami, że się modlą. Przekazała również, że wraz z innymi chrześcijankami potajemnie się modliła i szeptem powtarzała wersety biblijne.

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Kontrola religii i kary

W raporcie stwierdzono, że północnokoreańskie władze wykorzystują policję i sieć informatorów do wykrywania działalności religijnej. Była informatorka policji oświadczyła, że otrzymywała polecenia zbierania informacji o sąsiadach, którzy mogli się modlić. Według niej w notatce służbowej przekazanej przez policję chrześcijaństwo określono jako „działalność antysocjalistyczną”.

Pjongjang twierdzi, że gwarantuje wolność religijną. Jednocześnie organizacje praw człowieka i ONZ od lat informują o prześladowaniu wierzących. Kościoły w Pjongjangu są kontrolowane przez państwo, zauważa BBC. W 2020 roku w KRLD przyjęto ustawę o odrzuceniu reakcyjnej ideologii i kultury, mającą na celu blokowanie „zagranicznych wpływów”. Według BBC posiadanie Biblii lub odprawianie nabożeństwa może prowadzić do więzienia, a rozpowszechnianie książek religijnych lub materiałów wideo jest karane śmiercią.

W szkołach dzieci są ostrzegane przed „przesądami” podczas zajęć z samokrytyki; w materiale wskazano, że zazwyczaj chodzi o chrześcijaństwo i inne wierzenia.

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