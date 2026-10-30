W Pakistanie od października 2025 roku do sierpnia 2026 roku udokumentowano 78 naruszeń wobec pracowników mediów — wynika z dorocznego raportu Freedom Network. Jak podaje Dawn, organizacja uważa, że spadek liczby zarejestrowanych przypadków nie oznacza większego bezpieczeństwa dziennikarzy.

Raport zatytułowany „Od przemocy do wojny prawnej: proces jako kara dla dziennikarzy” przygotowano przy wsparciu technicznym International Media Support. Jego autorami są dziennikarz Adnan Rehmat oraz dyrektor wykonawczy Freedom Network Iqbal Khattak.

Groźby, ataki i presja prawna

W raporcie odnotowano jedno zabójstwo związane z działalnością zawodową, trzy usiłowania zabójstwa, 18 gróźb zabójstwa lub wyrządzenia szkody, 11 ataków, 13 działań prawnych oraz 32 groźby podjęcia działań prawnych. Najwięcej przypadków — 49, czyli ponad połowę ogólnej liczby — zarejestrowano w Pendżabie. Kolejne pod względem liczby przypadków były Chajber Pasztunchwa, Islamabad i Beludżystan.

Najczęściej celem byli dziennikarze cyfrowi i niezależni. W niemal dwóch trzecich przypadków poszkodowani lub ich rodziny wskazali organy państwowe i urzędników jako prawdopodobnych inicjatorów prześladowań.

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PECA jako narzędzie prześladowania

Freedom Network uznała ustawę o zapobieganiu przestępstwom elektronicznym — PECA — za centralny element presji prawnej na dziennikarstwo internetowe. Zdaniem organizacji Narodowa Agencja Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości coraz częściej stosuje tę ustawę przeciwko dziennikarzom, aby karać za odmienność poglądów.

W raporcie zaznaczono, że oskarżenia o zniesławienie, rozpowszechnianie fałszywych informacji, nękanie lub wyrządzanie szkody reputacyjnej kierowane są do postępowań dotyczących cyberprzestępczości, w tym w sprawach dotyczących materiałów o wydatkach publicznych, korupcji czy działaniach urzędników. Nawet bez potwierdzonego zawiadomienia o przestępstwie lub wyroku sam proces, zdaniem autorów, może stawać się karą z powodu wezwań, kontroli urządzeń, kosztów podróży i prawników, zatrzymań, powtarzanych rozpraw oraz strat reputacyjnych.

Autorzy wyrazili również zaniepokojenie pracą dwóch komisji ds. bezpieczeństwa dziennikarzy — federalnej oraz komisji w prowincji Sindh. Według oceny Freedom Network mechanizm federalny faktycznie nie działa, a komisja Sindhu ma ograniczony zasięg i wpływ poza Karaczi.

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