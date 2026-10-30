Nieopublikowany raport rządowy w Australii odnotował wzrost liczebności i zasięgu występowania zdziczałych jeleni w latach 2020–2025, gdy oceniano krajowy plan działań dotyczący tego gatunku. Jelenie coraz częściej pojawiają się w pobliżu dużych miast, a roczne straty produkcyjne oraz koszty czasu poświęcanego na zarządzanie populacjami przekraczają 91 mln dolarów, podaje The Guardian.

Rosnący zasięg i szkody

W raporcie zdziczałe jelenie określono jako jedne z inwazyjnych szkodników, których liczebność w kraju rośnie najszybciej. W Australii zadomowiło się sześć gatunków takich jeleni: chital, daniel, jeleń świński, jeleń szlachetny, rusa i sambar. Największą gęstość ich populacji odnotowano na południowym wschodzie kraju, a mniejsze lokalne populacje występują w Australii Południowej i Zachodniej oraz na Terytorium Północnym.

Profesor Uniwersytetu Deakina i prezes Australijskiego Towarzystwa Ssaków Euan Ritchie oświadczył, że rządy niewystarczająco inwestują w kontrolę populacji. Jak powiedział, jelenie powodują poważne szkody w rolnictwie, rodzimej faunie i środowisku, a także stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i obiektów ważnych kulturowo.

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Wyjątkiem jest Australia Południowa

Raport oceniający, przygotowany przez Krajowych Koordynatorów ds. Kontroli Szkodników Kręgowych, wykazał problemy w niemal wszystkich stanach i terytoriach. Nowa Południowa Walia i Tasmania otrzymały negatywną ocenę we wszystkich czterech kryteriach. Queensland i Australijskie Terytorium Stołeczne otrzymały po trzy oceny negatywne i jedną pośrednią.

Jedynym wyjątkiem była Australia Południowa, gdzie w 2022 roku uruchomiono ogólnostanowy plan eliminacji jeleni. Stan otrzymał pozytywną ocenę we wszystkich czterech wskaźnikach: z dużą pewnością odnotowano tam spadek liczebności, zasięgu oraz wpływu ekologicznego i rolniczego tych zwierząt.

Dyrektor Instytutu Środowiska Uniwersytetu w Adelajdzie Andrew Lowe zaznaczył, że po rozpoczęciu programu o wartości 4 mln dolarów liczebność jeleni w stanie znacznie się zmniejszyła. Jednocześnie zwierzęta przemieszczają się na obrzeża miast, gdzie ich odstrzał jest droższy. Według jego oceny funkcjonalna eliminacja jeleni w Australii Południowej będzie wymagała jeszcze około 10 mln dolarów w ciągu dziesięciu lat.

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