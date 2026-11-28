Federalny zjazd niemieckiej partii Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) w Dreźnie poparł współpracę z partią Alternatywa dla Niemiec (AfD) w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Większość z około 600 delegatów zagłosowała przeciw inicjatywie zakładającej wyraźniejsze odcięcie się od AfD, informuje Tagesschau.

Po odrzuceniu inicjatywy kilku członków BSW ogłosiło wystąpienie z partii. Współzałożyciel BSW Klaus Ernst powiedział na antenie ZDF, że również opuści partię. Wśród inicjatorów propozycji wyraźniejszego odcięcia się od AfD byli członkowie zarządu Christian Leye, Amid Rabieh, Ralf Suikat, Jessica Tatti, Sevim Dagdelen i Klaus Ernst.

Droga magdeburska

Założycielka partii Sahra Wagenknecht i lider BSW Fabio De Masi opowiadali się za tak zwaną drogą magdeburską. Przewiduje ona rezygnację z koalicji z AfD, z głosowania na kandydata AfD na stanowisko szefa rządu krajowego oraz z oficjalnego tolerowania AfD. Jednocześnie kierownictwo BSW dopuszcza wspólne inicjatywy, głosowania i być może pisemne porozumienia z AfD.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

De Masi oświadczył, że BSW ma zasadnicze różnice z AfD, w szczególności w kwestii wydatków na zbrojenia, służby wojskowej, bliskości AfD z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa oraz jej retoryki dotyczącej „remigracji”. Jednocześnie podkreślił potrzebę parlamentarnych porozumień z AfD, jeśli BSW chce prowadzić merytoryczne dyskusje i zmniejszać społeczne niezadowolenie.

Układ sił w landtagu

Spór jest związany ze współpracą BSW i AfD w parlamencie Saksonii-Anhalt w Magdeburgu. W wyborach krajowych we wrześniu AfD zwyciężyła ze znaczną przewagą. W landtagu AfD ma 39 mandatów, a BSW pięć, co łącznie daje im większość w 83-osobowym parlamencie.

Krajowy oddział AfD w Saksonii-Anhalt jest od 2023 roku klasyfikowany przez lokalną służbę ochrony konstytucji jako potwierdzony prawicowo-ekstremistyczny. AfD zaskarża tę klasyfikację w sądzie, a postępowanie jest obecnie zawieszone. BSW nie utworzyła koalicji z AfD, jednak już kilkakrotnie współpracowała z nią w parlamencie krajowym.

Czytaj nas na