Państwowa spółka energetyczna Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaprzeczyła doniesieniom o możliwych planach budowy trzeciego ropociągu do Fudżajry, omijającego Cieśninę Ormuz. Jak podaje OilPrice, Bloomberg, powołując się na poinformowane źródła, napisał, że spółka rozważała taki projekt.

Zaprzeczenie spółki

Według Bloomberga ADNOC miała rzekomo poinformować niektórych klientów w Azji o ropociągu. Jednocześnie plany nie zostały ostatecznie sformułowane i mogły ulec zmianie, w tym w zakresie trasy.

Przedstawiciel ADNOC w odpowiedzi na zapytanie Bloomberga oświadczył, że doniesienie jest „niedokładne i czysto spekulacyjne”.

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Eksport przez Fudżajrę

Od 2012 roku w ZEA działa rurociąg z Habshan w Abu Zabi do Fudżajry na wybrzeżu Zatoki Omańskiej. Ma on długość 252 mil i przepustowość 1,5 mln baryłek dziennie, z możliwością zwiększenia jej do 1,8 mln baryłek dziennie.

Wcześniej w tym roku ZEA ogłosiły projekt West-East Pipeline, który ma rozpocząć działalność w 2027 roku i podwoić możliwości eksportowe przez Fudżajrę. Emirat znajduje się poza Cieśniną Ormuz, dlatego tankowce mogą ładować tam ropę bez wpływania do Zatoki Perskiej.

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