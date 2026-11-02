Minister przemysłu i zaawansowanych technologii ZEA Sultan Al Jaber oświadczył w Abu Zabi, że zakłócenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz zmniejszyły światowe zapasy ropy o niemal 1 mld baryłek. Podczas otwarcia ADIPEC 2 listopada wezwał do ponownego przeanalizowania podejścia do bezpieczeństwa energetycznego.

Jak podaje The National, Al Jaber podkreślił, że zagwarantowanie wydobycia surowców energetycznych już nie wystarcza: należy również zapewnić ich dostawy do konsumentów. Według niego koszty transportu i logistyki, które przed zakłóceniami stanowiły mniej niż 5% ceny baryłki, obecnie przekraczają 30%.

Zapasy paliw i logistyka

Szef państwowej spółki naftowej Adnoc oświadczył, że w niektórych krajach zapasy oleju napędowego spadły do najniższych poziomów dla danego sezonu od 35 lat. Na innych rynkach, jak powiedział, wystąpił niedobór dostaw skroplonego gazu ziemnego w wysokości 600 mld stóp sześciennych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Al Jaber wskazał pięć priorytetów wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego: dostępność dostaw, drogi dotarcia na rynek, analitykę operacyjną, zaufanie inwestycyjne oraz potencjał kadrowy. Opowiedział się również za rozszerzeniem rezerw strategicznych, wzmocnieniem infrastruktury i dywersyfikacją tras dostaw.

Sztuczna inteligencja dla przemysłu naftowego

Adnoc jednocześnie ogłosiła porozumienie z OpenAI i G42 dotyczące zastosowania systemu OpenAI Frontier. Spółka planuje wykorzystywać sztuczną inteligencję w zagospodarowaniu złóż, zarządzaniu odwiertami i operacjach handlowych.

Według Al Jabera partnerstwo ma sprawić, że systemy Adnoc będą bezpieczniejsze, bardziej odporne i wydajniejsze. Oświadczył także, że ZEA będą nadal opowiadać się za dialogiem, dyplomacją i rozwiązaniami politycznymi na rzecz stabilności rynków energetycznych i światowej gospodarki.

Czytaj nas na