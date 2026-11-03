Saudyjska spółka Aramco rozpoczęła wstępne prace inżynieryjne nad rozbudową ropociągu Wschód–Zachód, który może transportować ropę naftową z Zatoki Perskiej do Morza Czerwonego. Poinformował o tym podczas telekonferencji dotyczącej wyników prezes i dyrektor generalny spółki Amin Nasser, podaje Asharq Al-Awsat.

Plan zwiększenia przepustowości

W ubiegłym miesiącu Nasser oświadczył, że Aramco dąży do zwiększenia przepustowości swojej sieci rurociągów z 7 mln do 10 mln baryłek dziennie. Jak zaznaczył, ropociąg zapewnił spółce dodatkowe możliwości eksportu ropy podczas zakłóceń w handlu regionalnym.

Spółka rozważa również zwiększenie możliwości magazynowania ropy w kluczowych ośrodkach popytu i wzdłuż tras eksportowych. Nasser powiedział, że Aramco analizuje dodatkowe trasy eksportowe i możliwości magazynowania poza Arabią Saudyjską, a także wykorzystuje terminale eksportowe w Zatoce Perskiej oraz przeładunki między tankowcami do zaopatrywania klientów.

Szef Aramco oświadczył, że inwestycje w ropociąg Wschód–Zachód pokazały swoją długoterminową wartość w obliczu zakłóceń w handlu regionalnym. Według niego spółka odzyskała pełny koszt budowy rurociągu w około 15 dni.

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Wydobycie i wyniki finansowe

Aramco poinformowała o wzroście skorygowanego zysku netto w trzecim kwartale o 9% rok do roku, do 117 mld riali saudyjskich, czyli 31,2 mld dolarów. Wynik ten przekroczył oczekiwania analityków na poziomie 30,66 mld dolarów.

Nasser poinformował również, że prace nad rozszerzeniem wydobycia na złożu Zuluf rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem. Spółka oczekuje, że do końca roku dodatkowe moce produkcyjne wyniosą do 600 tys. baryłek dziennie. Jak powiedział, Aramco może zwiększyć maksymalną trwałą zdolność produkcyjną do ponad 12 mln baryłek dziennie, jeśli rząd podejmie taką decyzję.

Spółka utrzymała prognozę nakładów kapitałowych na 2026 rok na poziomie 50–55 mld dolarów. Kwota ta obejmuje wydatki na odtworzenie aktywów oraz gotówkową inwestycję w wysokości 2,6 mld dolarów w HUMAIN, w którym Aramco posiada 49% udziałów.

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