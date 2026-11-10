Awaria w elektrowni spowodowała przerwy w dostawach prądu dla około 150 tysięcy odbiorców w obwodzie czernihowskim

Informację tę podała spółka akcyjna „Czernihivblenergo” na Telegramie.

„W wyniku awarii w obiekcie elektroenergetycznym pozbawionych zasilania jest około 150 tysięcy odbiorców w rejonach Koryukivskim i Czernihowskim, a także w miastach Czernihów i Sławutycz” – czytamy w komunikacie.

„W wyniku ataku wroga uszkodzony został obiekt zasilający. Bez prądu pozostało około 10 tysięcy odbiorców w rejonie Koryukowskim” – dodano w spółce.

Pracownicy energetyczni przystąpią do prac awaryjno-naprawczych, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa — dodano w Czernihivoblenergo.