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Awaria w elektrowni spowodowała przerwy w dostawach prądu dla około 150 tysięcy odbiorców w obwodzie czernihowskim

UA NEWS 10 listopada 2026 12:53
Awaria w elektrowni spowodowała przerwy w dostawach prądu dla około 150 tysięcy odbiorców w obwodzie czernihowskim

W wyniku awarii w sieci energetycznej, według stanu na 10 listopada, pozbawione zasilania są miasto Czernihów oraz powiaty sławutycki, koryukowski i czernihowski. Bez prądu pozostało około 150 tysięcy odbiorców, a pracownicy energetyki pracują nad przywróceniem zasilania.

 
 

Informację tę podała spółka akcyjna „Czernihivblenergo” na Telegramie.

„W wyniku awarii w obiekcie elektroenergetycznym pozbawionych zasilania jest około 150 tysięcy odbiorców w rejonach Koryukivskim i Czernihowskim, a także w miastach Czernihów i Sławutycz” – czytamy w komunikacie.

„W wyniku ataku wroga uszkodzony został obiekt zasilający. Bez prądu pozostało około 10 tysięcy odbiorców w rejonie Koryukowskim” – dodano w spółce.

Pracownicy energetyczni przystąpią do prac awaryjno-naprawczych, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa — dodano w Czernihivoblenergo.

Wcześniej Czernihów został całkowicie pozbawiony prądu po ataku Rosji, co spowodowało zatrzymanie transportu elektrycznego. Przypomnijmy, że 28 października w wyniku awarii obiektu infrastruktury energetycznej bez prądu pozostało około 210 tysięcy odbiorców w trzech rejonach obwodu czernihowskiego.  W nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły w Kijów rakietami balistycznymi. W stolicy ponownie słychać było wybuchy.

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