Awaria w elektrowni spowodowała przerwy w dostawach prądu dla około 150 tysięcy odbiorców w obwodzie czernihowskim
W wyniku awarii w sieci energetycznej, według stanu na 10 listopada, pozbawione zasilania są miasto Czernihów oraz powiaty sławutycki, koryukowski i czernihowski. Bez prądu pozostało około 150 tysięcy odbiorców, a pracownicy energetyki pracują nad przywróceniem zasilania.
Informację tę podała spółka akcyjna „Czernihivblenergo” na Telegramie.
„W wyniku awarii w obiekcie elektroenergetycznym pozbawionych zasilania jest około 150 tysięcy odbiorców w rejonach Koryukivskim i Czernihowskim, a także w miastach Czernihów i Sławutycz” – czytamy w komunikacie.
„W wyniku ataku wroga uszkodzony został obiekt zasilający. Bez prądu pozostało około 10 tysięcy odbiorców w rejonie Koryukowskim” – dodano w spółce.
Pracownicy energetyczni przystąpią do prac awaryjno-naprawczych, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa — dodano w Czernihivoblenergo.