Federalny rząd Australii prowadzi konsultacje w sprawie możliwego wymogu, aby firmy paliwowe dostarczały lub kupowały określone ilości niskoemisyjnego paliwa płynnego, w tym biopaliw. Taki mechanizm może stworzyć popyt na produkty krajowe i zwiększyć odporność kraju na wstrząsy cenowe i podażowe, informuje ABC News Australia.

W pierwszej połowie roku z Australii wyeksportowano ponad 60 megalitrów wyprodukowanego w kraju etanolu i biodiesla, choć kraj poszukiwał dodatkowych ilości paliwa. Biofuel Producers Alliance oświadcza, że istniejące moce produkcyjne jego członków wynoszą około 470 megalitrów etanolu i biodiesla, co odpowiada mniej więcej trzem dniom dodatkowych zapasów.

Zapasy i eksport

Australia ma obecnie zapasy benzyny na 41 dni i oleju napędowego na 33 dni. To więcej niż na początku wojny w Iranie, po podjętych wcześniej działaniach nadzwyczajnych, ale wciąż mniej niż międzynarodowy wymóg utrzymywania zapasów na 90 dni.

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Dyrektor generalny Biofuel Producers Alliance Matt Hobbs powiedział, że w marcu i kwietniu benzyna E10 była jednym z pierwszych rodzajów paliwa, które znikały ze stacji paliw. Jednocześnie, jak zaznaczył, 24 mln litrów etanolu wysłano do Azji Południowo-Wschodniej, Korei Południowej i innych krajów. Sojusz, do którego należą Manildra Group, Wilmar Sugar i trzech producentów biodiesla, wzywa do wprowadzenia od 2027 roku krajowego wymogu domieszki biopaliw.

Propozycje rządu i biznesu

Rządowa propozycja konsultacyjna przewiduje wprowadzenie od 2029 roku ilościowego wymogu dla dostawców dotyczącego zakupu lub dostarczania określonych ilości paliwa alternatywnego. Po 2035 roku podejście ma się zmienić: wymogi mają być określane przez intensywność emisji dwutlenku węgla przez paliwo, a nie jego konkretny rodzaj lub ilość.

Australijska Izba Handlu i Przemysłu oświadczyła, że realizowane obecnie projekty mogą potencjalnie zapewnić do 2 mld litrów krajowego paliwa niskoemisyjnego. Jednocześnie organizacja sprzeciwiła się zobowiązaniom rynkowym, dopóki nie zostaną potwierdzone wystarczająca podaż po konkurencyjnych cenach oraz gotowość infrastruktury i systemów kontroli. W ubiegłym roku udział biodiesla wyniósł zaledwie 0,1% oleju napędowego zużytego w Australii.

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