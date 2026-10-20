Azjatyccy nabywcy ropy coraz częściej korzystają z mniejszych tankowców i zawierają długoterminowe umowy czarteru statków z powodu rekordowego wzrostu kosztów transportu morskiego. Informuje o tym OilPrice, powołując się na Reuters, który cytuje źródła w branży rafineryjnej i handlowej.

Niedobór dużych tankowców

Według publikacji w ostatnich tygodniach stawki frachtowe za transport ropy naftowej wzrosły do rekordowych poziomów. W związku z wojną w Iranie zmieniły się szlaki handlowe i struktura przewozów, a supertankowce odbywają dłuższe i mniej efektywne rejsy albo działają w trybie wahadłowym, transportując ropę przez Cieśninę Ormuz.

Zwiększone przepływy ropy z rejonu Cieśniny Ormuz, których znaczna część odbywa się poprzez przeładunki ze statku na statek w Zatoce Omańskiej, opóźniają supertankowce na tygodnie. Statki oczekują na takie operacje poza cieśniną, co ogranicza dostępność bardzo dużych tankowców do przewozu ropy na innych ważnych trasach, w tym między wybrzeżem Zatoki Meksykańskiej USA a Azją.

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Zmiany w zakupach w Azji i Europie

Wysokie stawki frachtowe wpływają na decyzje rafinerii dotyczące zakupów i pochodzenia surowca w Azji i Europie. Dla azjatyckich przetwórców dostawy partii ropy z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej USA stały się tak kosztowne, że faktycznie zatrzymały arbitraż cenowy na tym kierunku.

Zamiast tego nabywcy w Azji zwracają się ku większym wolumenom ropy z Bliskiego Wschodu i kupują ją na warunkach dostawy, aby obniżyć koszty transportu. Europejskie rafinerie, z powodu wzrostu kosztów frachtu, preferują surowiec z bliższych źródeł regionalnych.

Zwiększony popyt na europejskie i bliskowschodnie gatunki podniósł premie za niektóre odmiany ropy. Według Wood Mackenzie w ubiegłym tygodniu Dated Brent był notowany z rekordową premią 20 dolarów za baryłkę wobec Brent, a norweska ropa średniosiarkowa Johan Sverdrup — z rekordową premią 24 dolarów za baryłkę. Jednocześnie dyskonta na ropę afrykańską i amerykańską pogłębiły się z powodu wysokich kosztów dalekich transportów do Azji: dla niektórych gatunków z Afryki Zachodniej osiągnęły minus 20 dolarów za baryłkę.

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