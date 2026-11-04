Azjatycki wskaźnik spot skroplonego gazu ziemnego Japan-Korea Marker przekroczył w listopadzie 31 dolarów za milion brytyjskich jednostek cieplnych (MMBtu), a na krótko wzrósł powyżej 33 dolarów. Na początku roku wynosił niewiele ponad 9 dolarów za MMBtu, informuje OilPrice.

Europa i Azja konkurują o ograniczoną liczbę ładunków LNG po zakłóceniach katarskiego eksportu. Stany Zjednoczone zwiększyły eksport skroplonego gazu do rekordowych poziomów, a QatarEnergy przedłużyła działanie siły wyższej w odniesieniu do własnego eksportu LNG.

Straty w dostawach

Według oceny Międzynarodowej Agencji Energetycznej wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem z jednej strony a Iranem z drugiej doprowadziła do utraty około 60 mld metrów sześciennych dostaw LNG w ciągu ośmiu miesięcy do października. Dodatkowa produkcja w Stanach Zjednoczonych i Afryce zrekompensowała do dwóch trzecich tej wielkości.

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MAE oczekuje, że światowa produkcja LNG spadnie w tym roku o 3%, co według agencji będzie najgłębszym rocznym spadkiem od początku prowadzenia statystyk. Od marca do października spadek wyniósł 6%. Agencja ostrzegła również, że napięcia na rynku gazu mogą utrzymywać się w przyszłym roku i trwać do 2027 roku.

Popyt i kontrakty

Według OilPrice perspektywy popytu na gaz ziemny wspiera budowa centrów danych na potrzeby rozwoju sztucznej inteligencji. Shell w swoim LNG Outlook 2026 prognozował wzrost popytu na skroplony gaz o 65% między 2026 a 2050 rokiem, mimo zakłóceń katarskiego eksportu.

QatarEnergy w ostatnich tygodniach zawarła długoterminowe umowy na dostawy LNG: 4 mln ton rocznie od Cheniere Energy oraz 3 mln ton rocznie od Woodside Energy. Jednocześnie, według MAE, światowe zużycie gazu w pierwszych dziewięciu miesiącach roku spadło o 1%, czyli o 35 mld metrów sześciennych. W materiale zaznaczono również, że azjatyccy nabywcy częściowo przechodzą na węgiel, który jest tańszy od gazu.

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