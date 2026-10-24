Amerykańska firma inżynieryjno-budowlana Bechtel poinformowała, że Chevron odmówił finansowania prac inżynieryjnych i projektowych dla proponowanego głębokowodnego portu w Gujanie. Wartość projektu szacuje się na 1–2 mld dolarów. Menedżer Bechtel w Gujanie Harry Pastuszek przekazał to podczas dyskusji w World Trade Centre Guyana, informuje The Rio Times.

Według Pastuszka Bechtel zakończył wstępne badanie inżynieryjne około dwa lata temu. Sfinansowała je firma Hess z zamiarem dalszego prowadzenia prac wspólnie z rządem Gujany. Po przejęciu Hess przez Chevron w lipcu 2025 roku nowy właściciel, według przedstawiciela Bechtel, nie kontynuował finansowania tego planu. Chevron nie skomentował tych informacji, dlatego przyczyny jego decyzji są nieznane.

Port dla projektów gazowych

Chevron uzyskał 30% udziałów w bloku naftowym Stabroek w wyniku zakupu Hess. Według danych Chevron w bloku odkryto ponad 11 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej zasobów możliwych do wydobycia.

Rząd Gujany rozważa port jako infrastrukturę dla drugiego projektu gazowego po projekcie gazowo-energetycznym w Walii. Konsultanci oceniają również, czy nowy port mógłby zapewnić atlantycką trasę dla towarów z Manaus i północnej Brazylii przez drogę budowaną na granicy Gujany i Brazylii.

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Finansowanie i możliwe lokalizacje

Starszy doradca handlowy ambasady USA Bruce Ellsworth oświadczył, że Eksportowo-Importowy Bank Stanów Zjednoczonych przekazał rządowi Gujany list wyrażający zainteresowanie finansowaniem trzeciego etapu projektowania. Prezydent Gujany Irfaan Ali mówił również o zainteresowaniu inwestycyjnym Kataru, a państwowa agencja informacyjna kraju informowała o zainteresowaniu ze strony Arabii Saudyjskiej i Eksportowo-Importowego Banku Stanów Zjednoczonych.

Wśród możliwych lokalizacji portu rozważa się wyspę Crab u ujścia rzeki Berbice oraz teren byłej bazy brzegowej CGX. Pastuszek powiedział, że rząd zawarł z Bechtel kontrakt na przygotowanie studium wykonalności, które ma zaktualizować badania Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju wykonane około 2016 roku. Jednocześnie Demerara Waves informował, że badanie prowadzi CrossBoundary Group, nie precyzując podziału ról między firmami.

Według Chandradata Chintamaniego, przedstawiciela branży żeglugowej, do przewozu ładunków z portu w Berbice do Georgetown potrzebna będzie oddzielna 100-kilometrowa autostrada. Jej kosztu nie ujawniono.

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