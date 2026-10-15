Minister skarbu USA Scott Bessent wezwał Bank Światowy do zniesienia ograniczeń dotyczących finansowania projektów wydobycia ropy naftowej i gazu. Powiedział o tym w wystąpieniu do Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, informuje OilPrice.

Neutralne technologicznie podejście

Według Bessenta Bank Światowy podjął pewne kroki, aby ponownie skupić się na swojej podstawowej misji — ograniczaniu ubóstwa i stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, jego zdaniem, potrzebnych jest znacznie więcej zmian.

Urzędnik potwierdził poparcie dla celu Banku Światowego i Afrykańskiego Banku Rozwoju, jakim jest zapewnienie dostępu do energii kolejnym 300 milionom ludzi w Afryce. Aby to osiągnąć, jak powiedział, bank musi stosować podejście neutralne technologicznie, nie ograniczać wyboru krajów pożyczkobiorców i pozytywnie odpowiadać na ich wnioski dotyczące projektów gazowych.

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Zakaz finansowania wydobycia

W 2017 roku Grupa Banku Światowego ogłosiła, że po 2019 roku nie będzie już finansować wydobycia ropy naftowej i gazu. Jednocześnie przewidziano wyjątek dla projektów wydobycia gazu w najbiedniejszych krajach, jeśli poprawiają one dostęp ubogiej ludności do energii i są zgodne ze zobowiązaniami państw wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Bessent oświadczył, że Bank Światowy powinien formalnie zrezygnować z zakazu finansowania wydobycia gazu i ropy naftowej. Jego zdaniem bank nie może powoływać się na samodzielne określanie przez kraje swoich priorytetów, jednocześnie kategorycznie wykluczając projekty wydobycia zasobów przed oceną ich korzyści.

OilPrice zaznacza również, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wywiera presję na instytucje międzynarodowe, wzywając je do odejścia od podejść ESG i polityki promowania „zielonej” energii. Sekretarz energii USA Chris Wright oświadczył w ubiegłym miesiącu, że Stany Zjednoczone dążą do zreformowania Międzynarodowej Agencji Energetycznej lub mogą z niej wystąpić.

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