Wobec sprzecznych doniesień o możliwych negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem cena ropy Brent we wtorek rano spadła o ponad 6 dolarów za baryłkę — ze 107,24 do 100,80 dolara. Po godz. 10:00 czasu wschodniego w USA notowania częściowo odbiły do 103,46 dolara, poinformował OilPrice.

Spadek po wcześniejszej wyprzedaży

Gwałtowne wahanie nastąpiło po poniedziałkowym spadku Brent o 7,6%, który pozostawił notowania na poziomie 104,77 dolara za baryłkę. W nocy ceny najpierw wzrosły po doniesieniach o amerykańskich uderzeniach na irańską wyspę Keszm w pobliżu Cieśniny Ormuz, lecz we wtorek rano ponownie gwałtownie spadły.

Pierwsza fala spadków rozpoczęła się krótko po pilnym komunikacie przypisywanym Bloombergowi. Twierdzono w nim, że najwyższy przywódca Iranu zezwolił na negocjacje w sprawach, które wcześniej nie podlegały dyskusji. Jednocześnie prezydent Iranu Masud Pezeszkian powiedział jedynie o przyznaniu rządowi dodatkowych uprawnień do negocjacji, nie precyzując, jakich kwestii to dotyczy. OilPrice zauważa, że pojawiły się pytania, czy nagłówek Bloomberga dokładnie oddawał treść tego oświadczenia.

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Niezweryfikowane doniesienia o porozumieniu

Kolejny gwałtowny spadek Brent nastąpił około godz. 8:20 czasu wschodniego w USA — mniej więcej wtedy, gdy Al Jazeera podała, że Waszyngton miał rzekomo zatwierdzić projekt porozumienia przekazany za pośrednictwem katarskich mediatorów. Al Araby Al Jadeed również informował o możliwych ustępstwach Waszyngtonu i Teheranu w sprawie irańskiego programu nuklearnego oraz zamrożonych środków.

Wysoki rangą irański urzędnik odrzucił twierdzenia o przełomie w kwestii ustępstw i oświadczył, że porozumienie wciąż jest dalekie od osiągnięcia. Według niego stanowisko Teheranu jest takie, że jego warunki muszą zostać spełnione przed wznowieniem funkcjonowania Cieśniny Ormuz, a rozmowy nuklearne mogą rozpocząć się dopiero potem. Katar potwierdził, że obie strony rozpatrują propozycje, jednak nie ogłoszono zawarcia porozumienia.

OilPrice podkreśla, że doniesienia o dyplomatycznym przełomie pozostawały niezweryfikowane, a Cieśnina Ormuz — ograniczona. Publikacja zaznaczyła również, że sprzeczne doniesienia wyjaśniają niepewność na rynku, ale nie pozwalają ustalić dokładnej przyczyny każdego gwałtownego spadku Brent.

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