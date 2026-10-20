Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły we wtorek o 55 centów, czyli o 0,5%, do 110,10 USD za baryłkę w związku z ryzykami geopolitycznymi dotyczącymi oświadczeń jemeńskich Huti o atakach na obiekty w Arabii Saudyjskiej oraz doniesieniami o atakach na statki w zatoce. Dzień wcześniej notowania wzrosły do 110,70 USD — najwyższego poziomu od 20 maja.

Dynamika notowań

Listopadowy kontrakt na amerykańską ropę West Texas Intermediate, którego termin wygasa we wtorek, wzrósł o 0,24% — do 103,91 USD za baryłkę. Aktywniej handlowany grudniowy kontrakt WTI podrożał o 39 centów, czyli o 0,4%, do 98,93 USD.

Jak podaje The Express Tribune, analitycy ING uważają, że ceny wspiera znaczna premia za ryzyko geopolityczne. Ich zdaniem, jeśli dostawy ropy będą kontynuowane bez zakłóceń, premia ta będzie stopniowo maleć, jednak na razie nie ma na to oznak.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia o atakach

Huti oświadczyli w poniedziałek, że przeprowadzili kilka ataków na cele energetyczne, lotniskowe i wojskowe w Arabii Saudyjskiej, w tym na obiekt Aramco w Janbu, pole naftowe Szajba, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie oraz lotnisko w Abha. Saudyjskie władze nie potwierdziły od razu tych oświadczeń, a Reuters nie zdołał niezależnie ich zweryfikować.

Według serwisu śledzenia statków Kpler w ciągu dwóch tygodni napłynęły doniesienia o co najmniej 18 atakach na statki, co wspiera premię za ryzyko w cenach ropy. Również w poniedziałek atak Huti na obóz szkoleniowy rządowych sił bezpieczeństwa w jemeńskiej prowincji Szabwa pochłonął życie 58 osób, a ponad 200 zostało rannych.

W Stanach Zjednoczonych zapasy ropy naftowej i produktów naftowych mogły zmniejszyć się w ubiegłym tygodniu, wynika ze wstępnej ankiety Reutersa.

Czytaj nas na