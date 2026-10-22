Grudniowe kontrakty terminowe na ropę Brent były w czwartek notowane na poziomie 111,70 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o 2,88 USD, czyli 2,65%. W trakcie sesji notowania osiągnęły 112,68 USD za baryłkę, informuje OilPrice.

Koszty dostaw pozostają wysokie

Analitycy Citi zauważyli, że odbudowa eksportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu nie oznacza normalizacji jej dostaw do nabywców. Według szacunków banku stawki frachtowe dla bardzo dużych tankowców naftowych na trasie z Zatoki Perskiej do Chin zbliżały się do 250 USD za tonę metryczną, czyli około 35 USD za baryłkę. To ponad 20 razy więcej niż średnia z poprzedniej dekady.

We wrześniu między statkami w regionie przeładowywano ponad 1 mln baryłek ropy dziennie — około 7,5% regionalnego eksportu. Według OilPrice przed wojną USA z Iranem takie operacje praktycznie nie były prowadzone.

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Eksport odbudowuje się nierównomiernie

Z wyłączeniem Iranu eksport ropy z państw Zatoki Perskiej we wrześniu odbudował się do ponad 81% poziomu sprzed wojny, między innymi dzięki zwiększeniu dostaw przez Arabię Saudyjską. Jednocześnie OilPrice pisze, że irański eksport spadł do zera z powodu blokady USA.

Jeszcze w lipcu Citi prognozował spadek ceny Brent do 60–65 USD za baryłkę do końca roku, licząc na normalizację żeglugi przez Cieśninę Ormuz. W sierpniu bank podniósł prognozę na trzeci kwartał z 75 do 80 USD za baryłkę, ale utrzymał ocenę na czwarty kwartał na poziomie 70 USD, a prognozę na 2027 rok — 65 USD. Citi nie podał nowego docelowego poziomu cen, podkreślając, że wzrost wolumenu eksportu nie wyeliminował wysokich kosztów logistycznych.

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