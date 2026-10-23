Ropa Brent zdrożała w ciągu tygodnia o około 4% i była notowana w pobliżu 117 USD za baryłkę w związku z nasileniem napięć między Arabią Saudyjską a Huti. Informuje o tym OilPrice.

Rynek zbliża się do 120 USD

Publikacja zaznacza, że cena ropy Brent stopniowo zbliża się do 120 USD za baryłkę, chociaż fundamentalna sytuacja na rynku ropy naftowej nie zmieniła się istotnie. Część presji wynikającej z droższych gatunków referencyjnych została zrekompensowana niewielkim spadkiem stawek frachtowych i zmniejszeniem różnic cenowych między większością gatunków ropy.

Według OilPrice Saudi Aramco nakazało pracownikom ewakuację siedziby głównej w Dhahranie i tymczasowe przejście na pracę zdalną po ataku Huti. Publikacja podała również, że w wyniku uderzeń dronów w pole naftowe Szajba zginęły dwie osoby.

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Inne ryzyka dla rynku energii

W Libii, według Narodowej Korporacji Naftowej, niezidentyfikowane osoby zamknęły zawór rurociągu obsługującego pola Hamada i Tahara. Zmniejszyło to wydobycie odpowiednio o 50 tys. i 40 tys. baryłek dziennie.

Departament Energii USA zaoferował 315 tys. baryłek oleju napędowego z rezerwy północno-wschodniej części kraju, aby złagodzić regionalne zakłócenia dostaw. Wolumen ten stanowi około jedną trzecią zapasów tej rezerwy.

Europejskie ceny gazu

Europejski benchmark gazowy TTF przekroczył 93 euro za megawatogodzinę, czyli około 30 USD za MMBtu, co było najwyższym poziomem od grudnia 2022 roku. OilPrice wiąże to z ograniczonymi dostawami skroplonego gazu ziemnego z Kataru, chłodniejszą pogodą oraz poziomem zapełnienia magazynów gazu poniżej 75%.

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