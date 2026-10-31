W Meksyku Federalna Komisja Energii Elektrycznej (CFE) planuje pozyskać około 1 mld dolarów poprzez emisję akcji swojej finansowej spółki zależnej CFE Capital. Środki mają zostać przeznaczone na budowę nowych linii przesyłowych, a prywatne inwestycje uzupełnią finansowanie państwowe przewidziane dla spółki.

Jak informuje Mexico News Daily, CFE Capital działa w modelu podobnym do funduszu inwestycyjnego infrastruktury Fibra E. Taka struktura umożliwia inwestorom otrzymywanie części dochodów z aktywów infrastrukturalnych.

Plany do 2030 roku

Dyrektor finansowy CFE Eugenio Amador Quijano oświadczył, że spółka zamierza do 2030 roku zwiększyć sieć przesyłu energii elektrycznej o prawie 7%. W ciągu poprzednich ośmiu lat sieć wzrosła o mniej niż 1%.

Nowe linie są potrzebne do połączenia obiektów wytwórczych z centrami zużycia energii oraz pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Mają także ułatwić integrację nowych projektów wytwórczych o łącznej mocy 32 gigawatów, zaplanowanych do 2030 roku.

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Oferta dla inwestorów lokalnych i zagranicznych

W sierpniu CFE Capital zwróciła się do Narodowej Komisji Bankowej i Papierów Wartościowych Meksyku o zgodę na dodatkową ofertę publiczną w kraju, uzupełnioną międzynarodową ofertą prywatną. Około jednej trzeciej papierów wartościowych planuje się zaoferować zagranicznym uczestnikom rynku.

Quijano powiedział Bloomberg Línea, że przedstawiciele CFE mają odbyć spotkania z inwestorami w Nowym Jorku na początku listopada i zamierzają zakończyć ofertę przed Świętem Dziękczynienia w USA. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, może stać się największą publiczną ofertą akcji w Meksyku od 2020 roku.

Plan rozbudowy i wzmocnienia CFE, według Ministerstwa Energii, przewiduje inwestycje na poziomie prawie 37,5 mld dolarów. Na segment przesyłu energii elektrycznej do 2030 roku zaplanowano około 6,9 mld dolarów, z czego prawie 2,5 mld dolarów ma pochodzić za pośrednictwem CFE Fibra E.

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