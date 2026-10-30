Podmorskie połączenie energetyczne NordBalt między Litwą a Szwecją przestało działać z powodu awarii na stacji przesyłowej w Szwecji. Linię wysokiego napięcia odłączono, a litewski operator sieci energetycznej uruchomił rezerwowe moce. Jak informuje RMF24, nie odnotowano przerw w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców.

Co wiadomo o NordBalt

NordBalt to wysokonapięciowe połączenie energetyczne prądu stałego, składające się z części podmorskiej i lądowej. Biegnie przez Morze Bałtyckie między litewską Kłajpedą a szwedzkim Nybro.

Łączna długość linii wynosi 453 kilometry, z czego około 400 kilometrów ułożono na dnie Morza Bałtyckiego. Połączenie energetyczne oddano do eksploatacji w grudniu 2015 roku.

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Incydent z kotwicą w 2024 roku

W listopadzie 2024 roku kabel NordBalt mógł zostać uszkodzony przez kotwicę, co potwierdził szwedzki operator Svenska Kraftnät. Wcześniej szwedzki minister obrony cywilnej informował o wykrytych śladach na tym połączeniu.

Svenska Kraftnät oświadczył wówczas, że kabel ostatecznie nie został uszkodzony, a wykryte ślady nie doprowadziły do ograniczenia ani wstrzymania dostaw energii elektrycznej.

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