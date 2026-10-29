Spółka energetyczna City Power w Johannesburgu w RPA wydała w roku finansowym 2025/26 236 mln randów na wymianę infrastruktury elektroenergetycznej uszkodzonej w wyniku kradzieży kabli i wandalizmu. Według szacunków przedsiębiorstwa taka działalność przestępcza powoduje około 20% przerw w dostawach energii elektrycznej w jego sieci.

City Power przekazała te dane podczas dziewiątego regionalnego spotkania dotyczącego energii elektrycznej w dzielnicy South Hills w Johannesburgu, pisze TimesLIVE. Mieszkańcy poruszali kwestie regularnych przerw w dostawach prądu i stanu starzejącej się infrastruktury.

Starzejące się stacje transformatorowe i ochrona sieci

Pełniący obowiązki dyrektora generalnego City Power Charles Tlouane oświadczył, że ważne stacje transformatorowe, w tym Wemmer i Moffat, mają trudności w funkcjonowaniu z powodu swojego wieku. Stacja Wemmer działa od ponad 70 lat. Spółka wymienia kluczowe komponenty i, tam gdzie to możliwe, stopniowo wycofuje z eksploatacji przestarzałe urządzenia, aby zwiększyć niezawodność dostaw energii elektrycznej.

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City Power odpowiada za ochronę ponad 22 tys. punktów dystrybucji obciążenia w swojej sieci, z których ponad 3 tys. już zabezpieczono. Spółka zwróciła się również o pomoc do Południowoafrykańskich Narodowych Sił Obronnych w celu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko infrastrukturze, przede wszystkim w tunelach w centrum Johannesburga. W tunelach tych ułożono około 14 km kabli elektrycznych.

Straty spowodowane wandalizmem

Według danych City Power kradzieże i wandalizm dotyczące oświetlenia ulicznego kosztowały przedsiębiorstwo 161,8 mln randów w roku finansowym 2024/25. Spółka obsługuje niemal 400 tys. latarni ulicznych i około 50 tys. km niskonapięciowych kabli elektrycznych.

Przedsiębiorstwo przyznało również, że pojawiają się skargi na jakość napraw wykonywanych przez wykonawców, i zapowiedziało zamiar wzmocnienia kontroli jakości oraz nadzoru nad ich pracą. City Power planuje zintensyfikować likwidację nielegalnych podłączeń do sieci elektrycznej, w tym w zajętych budynkach, gdzie nieuprawniony pobór energii dodatkowo obciąża sieć.

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