Do Senatu Pakistanu wniesiono projekt ustawy przewidujący kwartalne ustalanie cen gazu ziemnego. Dokument Oil and Gas Regulatory Authority Amendment Bill 2026 przedstawił minister stanu ds. wewnętrznych Talal Chaudhry, informuje Dawn.

Kwartalny przegląd cen

Projekt ustawy proponuje dodanie nowego artykułu 8A do rozporządzenia o Pakistan Oil and Gas Regulatory Authority z 2002 roku. Zgodnie z proponowanym mechanizmem licencjobiorcy w sektorze gazu ziemnego będą co kwartał składać regulatorowi wyliczenie całkowitego zapotrzebowania na przychody.

Takie wyliczenie będzie dotyczyć wyłącznie cen gazu u wylotu odwiertu oraz kosztów importowanego gazu, w tym regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego. Po rozpatrzeniu sprawy Ogra ma przedstawić rekomendacje rządowi federalnemu, który w ciągu 30 dni ma ustalić minimalne opłaty i ceny sprzedaży dla każdej kategorii odbiorców detalicznych w celu opublikowania w oficjalnym dzienniku urzędowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nie przewidziano publicznych wysłuchań

Dokument pozwala również rządowi federalnemu rekomendować Ogra przeniesienie całości lub części kwartalnej korekty na następny półroczny przegląd przewidziany w artykule 8 rozporządzenia.

Odrębna zmiana artykułu 9 przewiduje, że regulator nie będzie przeprowadzał publicznych wysłuchań podczas przeglądu ustalonych cen na podstawie nowego artykułu 8A. W uzasadnieniu wskazano, że celem jest terminowe uwzględnianie kursu rupii wobec dolara, dokładniejsze odzwierciedlenie warunków rynkowych, ograniczenie narastania zadłużenia w sektorze gazowym oraz utrzymanie stabilności finansowej i operacyjnej łańcucha dostaw gazu.

Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty, wejdzie w życie natychmiast.

Czytaj nas na