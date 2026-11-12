DTEK wyjaśniło trudną sytuację związaną z dostawami energii elektrycznej w Dnieprze: w ciągu tygodnia zaatakowano ponad 10 obiektów energetycznych
Rosyjscy okupanci nadal atakują elektrownie i sieci, przez które energia elektryczna dociera do miasta.
W ciągu ostatniego tygodnia atakom padło ponad 10 obiektów należących do DTEK „Dniprovski Elektromreże”, a niektóre z nich zostały zaatakowane kilkakrotnie.
Z powodu uszkodzeń w systemie energetycznym brakuje mocy, dlatego „Ukrenergo” jest zmuszone stosować awaryjne i stabilizacyjne odłączenia, aby uniknąć zakrojonych na szeroką skalę awarii.
Ponadto pracownicy sektora energetycznego odnotowują codziennie setki lokalnych awarii spowodowanych przeciążeniem sieci po przywróceniu zasilania.
W DTEK apelują do mieszkańców, aby w ciągu pierwszych 30 minut po przywróceniu zasilania włączali urządzenia elektryczne o dużej mocy stopniowo.
Źródło: DTEK
Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim na polecenie Ukrenergo wprowadzono awaryjne odcięcia zasilania. Stało się to po zgłoszeniu przez DTEK poważnych uszkodzeń ich obiektów w obwodzie kijowskim 7 listopada w wyniku ataków rosyjskich terrorystów.
W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 7 listopada o rosyjskim ataku na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem.