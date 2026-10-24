Egipt planuje zwiększyć wydobycie gazu ziemnego do 6 mld stóp sześciennych dziennie do końca 2030 roku. Premier Mustafa Madbuli powiedział o tym podczas sesji zamykającej Egypt Forum 2026, informuje The Rio Times.

W sierpniu 2026 roku kraj wydobywał 3,63 mld stóp sześciennych gazu dziennie, czyli o 10,6% mniej niż 4,06 mld stóp sześciennych w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Osiągnięcie celu wymaga zatem zwiększenia obecnego wolumenu o około 65%.

Cele do 2030 roku

Program krajowy przewiduje również zwiększenie wydobycia ropy naftowej i kondensatu gazowego do 700 tys. baryłek dziennie do końca 2030 roku. Sześć miliardów stóp sześciennych gazu dziennie odpowiada około 62 mld metrów sześciennych rocznie.

Osobno Madbuli wskazał cel zainstalowania niemal 30 gigawatów mocy w energetyce wiatrowej, słonecznej i innych odnawialnych źródłach energii do końca 2028 roku. Takie elektrownie nie wykorzystują gazu ziemnego jako paliwa.

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Złoża i zagraniczni partnerzy

Minister ropy Karim Badawi we wrześniu wyznaczył krótkoterminowy cel zwiększenia wydobycia o 330 mln stóp sześciennych gazu dziennie do końca 2026 roku. Z tej ilości 250 mln stóp sześciennych mają zapewnić morskie złoża Zohr i West Mina, a kolejne 80 mln — Meleiha na Pustyni Zachodniej.

Złoże Zohr jest rozwijane przez Eni, Rosneft, bp i Mubadala Energy. Złożem West Mina zajmują się Shell i Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, a rozpoczęcie wydobycia jest tam oczekiwane w czwartym kwartale 2026 roku. Firma Eni rozpoczęła także oddawanie do eksploatacji drugiej fazy zakładu gazowego Meleiha o wydajności do 100 mln stóp sześciennych gazu dziennie.

Spadek wydobycia

Według Attaqa, powołującej się na statystyki Joint Organisations Data Initiative, w styczniu-lipcu 2026 roku Egipt wydobył 22,7 mld metrów sześciennych gazu wobec 24,7 mld metrów sześciennych w analogicznym okresie 2025 roku. Według szacunków Enerdata produkcja gazu w kraju spadła z rekordowych 71 mld metrów sześciennych w 2021 roku do 45 mld metrów sześciennych w 2024 roku.

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