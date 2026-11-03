Eksport skroplonego gazu ziemnego z USA osiągnął drugi najwyższy poziom w historii w związku z większym popytem ze strony Europy przed sezonem zimowym. Informuje o tym OilPrice.

Dostawy do Europy wzrosły

Według danych LSEG, przytaczanych przez Reutersa, dostawy amerykańskiego LNG do Europy wzrosły w ubiegłym miesiącu o 1 mln ton, do 6,89 mln ton. Jednocześnie eksport do Azji prawie się nie zmienił: wyniósł 2,73 mln ton wobec 2,84 mln ton we wrześniu.

Europa stała się największym nabywcą amerykańskiego skroplonego gazu po spadku wolumenów rosyjskiego gazu przesyłanego rurociągami. OilPrice zaznacza, że ograniczenia UE dotyczące krótkoterminowych kontraktów na rosyjski LNG już weszły w życie. Według publikacji zakaz długoterminowych kontraktów ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 roku, a pozostały import gazu rurociągowego planuje się zakończyć jesienią 2027 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ceny gazu przekroczyły 100 euro

Europejskie ceny gazu pod koniec ubiegłego tygodnia, a następnie na początku bieżącego, wzrosły powyżej 100 euro za MWh. Jak pisze OilPrice, stało się to po raz pierwszy od czterech lat. Publikacja przytacza również obawy części uczestników rynku, że ceny mogą wzrosnąć do 150–180 euro za MWh.

Katarska firma QatarEnergy przedłużyła obowiązywanie siły wyższej dotyczącej własnego eksportu LNG do grudnia. Spółka zwróciła się również do amerykańskiej Cheniere Energy w sprawie zawarcia długoterminowej umowy na dostawy 4 mln ton skroplonego gazu rocznie. Według OilPrice dostawy w ramach takiej umowy mogą rozpocząć się na początku lat 30. XXI wieku.

Czytaj nas na