Światowe dostawy mazutu kurczą się przy stabilnym popycie ze strony żeglugi. Eksport wysokosiarkowego mazutu z Bliskiego Wschodu jest obecnie o co najmniej 800 tys. ton miesięcznie niższy niż przed rozpoczęciem wojny, podaje OilPrice, powołując się na Kierana Gallaghera, szefa działalności Vitol w Azji.

Ryzyka transportu przez Cieśninę Ormuz

Według Gallaghera producenci są zmuszeni płacić wyższe stawki frachtowe i premie za ryzyko, aby wywozić ładunki przez Cieśninę Ormuz. Utrzymuje to niepewność dotyczącą przyszłych dostaw z regionu.

Mazut jest tradycyjnie wykorzystywany w żegludze. Jednocześnie część azjatyckich rafinerii zaczęła zastępować nim ropę naftową jako surowiec z powodu zakłóceń saudyjskiego eksportu przez Morze Czerwone. Według szacunków przedstawiciela Vitol takie zakłady nabyły już około 1 mln ton ładunków z dostawą w listopadzie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spadek rosyjskich dostaw

Dodatkowym czynnikiem były uderzenia ukraińskich dronów w rafinerie w Federacji Rosyjskiej, państwie-agresorze. Gallagher oszacował spowodowane nimi ograniczenie podaży mazutu na około 1 mln ton miesięcznie.

Zastąpienie mazutu ropą naftową jako surowcem do przerobu mogłoby złagodzić niedobór, jednak przeszkodą są ryzyka dla żeglugi w Cieśninie Ormuz. Według danych LSEG, na które powołuje się Reuters, premia spot za mazut dla żeglugi komercyjnej wzrosła niemal do 50 dolarów za tonę z 5,10 dolara pod koniec lutego.

Przed rozpoczęciem wojny eksport wysokosiarkowego mazutu z Bliskiego Wschodu wynosił średnio 3,7 mln ton miesięcznie, wynika z danych Kpler cytowanych przez Reuters.

Czytaj nas na