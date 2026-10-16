Eksport ropy z Azji Zachodniej przekroczył poziom sprzed wojny — The Hindu

Eksport ropy naftowej z Azji Zachodniej w cztery z siedmiu dni ostatniego tygodnia września przekroczył poziom odnotowany przed rozpoczęciem wojny USA i Izraela z Iranem. Stało się to pomimo ataków na statki przepływające przez Cieśninę Ormuz, informuje The Hindu.

Dane za koniec września

Według wstępnych danych firmy Kpler, która śledzi ruch statków, 24 września, a także od 27 do 29 września, wolumen eksportu ropy naftowej z regionu wynosił od 19,5 mln do 22,5 mln baryłek dziennie. Informację opartą na danych żeglugowych opublikowano 5 października 2026 roku.

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Wskaźnik sprzed wojny

W okresie od marca 2025 roku do lutego 2026 roku, przed rozpoczęciem wojny USA i Izraela z Iranem, eksport ropy naftowej z Azji Zachodniej wynosił średnio 18 mln baryłek dziennie. Podane przez Kpler dzienne wskaźniki pod koniec września były wyższe od tego średniego poziomu.

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