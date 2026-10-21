W Arabii Saudyjskiej eksport ropy naftowej w sierpniu wzrósł o około 7,9% w porównaniu z lipcem, do 4,451 mln baryłek dziennie. Jest to najwyższy poziom od marca, gdy eksport wyniósł 4,974 mln baryłek dziennie, informuje OilPrice, powołując się na dane Joint Organizations Data Initiative.

Wydobycie spadło

Jednocześnie wydobycie ropy w królestwie w sierpniu, według danych JODI, spadło do rekordowo niskiego poziomu 6,24 mln baryłek dziennie. Dla porównania, w lipcu wynosiło 8,135 mln baryłek dziennie, a w maju 6,560 mln baryłek dziennie.

W lipcu Arabia Saudyjska eksportowała 4,125 mln baryłek ropy naftowej dziennie. Arabia Saudyjska i inni członkowie OPEC przekazują JODI miesięczne dane dotyczące eksportu; saudyjski zbiór danych tej organizacji jest prowadzony od 2002 roku.

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Praca rafinerii

Przerób ropy naftowej w saudyjskich rafineriach w sierpniu zmniejszył się o 181 tys. baryłek dziennie, do 2,297 mln baryłek dziennie, w porównaniu z 2,478 mln w lipcu. Jednocześnie bezpośrednie spalanie ropy naftowej wzrosło o 43 tys. baryłek dziennie, do 604 097 baryłek.

Analityk UBS Giovanni Staunovo oświadczył, że Arabia Saudyjska zdołała zwiększyć eksport, wykorzystując terminale na obu wybrzeżach. Według jego oceny odbudowa eksportu mogła trwać we wrześniu i październiku.

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