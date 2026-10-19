Eksport sprzętu solarnego z Chin spadł we wrześniu o 6,4% — OilPrice

Eksport ogniw i paneli słonecznych z Chin we wrześniu 2026 roku zmniejszył się o 6,4% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. W ciągu miesiąca kraj wysłał za granicę 1,21 mln ton metrycznych takiego sprzętu, informuje OilPrice, powołując się na dane celne przytoczone przez Reuters.

Spadek dostaw od początku roku

W porównaniu z sierpniem wolumen eksportu wzrósł. Jednocześnie od początku roku zagraniczne dostawy chińskiego sprzętu solarnego zmniejszyły się o 9,5%.

Eksport ogniw i paneli słonecznych zaczął spadać w maju po tym, jak Pekin od 1 kwietnia zniósł eksportowy zwrot VAT dla produktów fotowoltaicznych, w tym ogniw i paneli słonecznych. Według publikacji zmiana polityki podatkowej podniosła koszty eksportu i sprawiła, że chińskie produkty fotowoltaiczne stały się droższe na rynku międzynarodowym.

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Chiny zamierzają również znieść eksportowy zwrot VAT dla produktów bateryjnych od 1 stycznia 2027 roku.

Propozycje kontroli technologii

Równolegle chińskie władze proponują nową politykę handlową, która może ograniczyć eksport niektórych technologii solarnych. W szczególności chodzi o technologie produkcji wysokowydajnych produktów opartych na perowskitach, tandemowych ogniwach słonecznych, polikrzemie, waflach krzemowych i ogniwach z krzemu krystalicznego.

Proponowane zmiany są częścią szerszej inicjatywy mającej ograniczyć eksport do 40 technologii w dziedzinach sztucznej inteligencji, biomedycyny i energetyki słonecznej. Ministerstwo Handlu Chin oraz Ministerstwo Nauki i Technologii rozpoczęły miesięczne konsultacje publiczne dotyczące korekty wykazu technologii objętych zakazami lub ograniczeniami eksportowymi.

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