3 listopada awaryjne przerwy w dostawie prądu dotknęły Kijów i dwa obwody

3 listopada w Kijowie oraz w obwodach kijowskim i dniepropetrowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki ciągłych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

„Są to ograniczenia nieprzewidziane w harmonogramach, dlatego obecnie nie można przewidzieć czasu trwania przerw w dostawach. Środki te będą obowiązywać do czasu wydania odrębnego zarządzenia przez „Ukrenergo” – czytamy w komunikacie DTEK.

W Iziumie, po rosyjskim nalocie, część miasta pozostaje bez prądu.

Rosyjski atak spowodował przerwy w dostawach prądu i wody w Żytomierzu.

Wcześniej poinformowano, że w obwodzie żytomierskim po rosyjskim ataku pozbawiono prądu ponad 650 miejscowości.

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