Norweska spółka energetyczna Equinor podniosła prognozę wzrostu wydobycia ropy i gazu w 2026 roku z 3% do około 4%. Jej zysk operacyjny w trzecim kwartale wzrósł ponad dwukrotnie — do 11,96 mld dolarów wobec 5,27 mld dolarów rok wcześniej, informuje OilPrice.

Skorygowany dochód operacyjny spółki wyniósł 12,35 mld dolarów, nieznacznie przewyższając konsensus analityków na poziomie 12,19 mld dolarów. Jednocześnie skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,20 dolara, podczas gdy analitycy oczekiwali 1,37 dolara.

Wydobycie wzrosło dzięki projektom międzynarodowym

Kwartalne wydobycie Equinor, przypadające na udział spółki w projektach, osiągnęło 2,166 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 2,130 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, a prognoza analityków zakładała 2,129 mln.

Wydobycie w międzynarodowym segmencie ropy i gazu wzrosło o 21%. Przyczyniły się do tego Adura w Wielkiej Brytanii, Bacalhau w Brazylii oraz ograniczenie liczby planowanych przestojów produkcyjnych. Jednocześnie na norweskim szelfie kontynentalnym wydobycie pozostało mniej więcej na poziomie trzeciego kwartału poprzedniego roku. Halten East, Verdande i nowe odwierty zrekompensowały naturalny spadek wydobycia oraz nieplanowane straty na Johan Castberg i Troll.

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W Stanach Zjednoczonych wydobycie spadło z powodu planowanych przestojów na obiektach morskich i naturalnego spadku wydobycia, pomimo wzrostu wydobycia na lądzie.

Ceny i rafinacja wsparły zysk

Spółka sprzedawała gaz w Europie średnio po 20 dolarów za milion brytyjskich jednostek cieplnych, a średnia cena ciekłych węglowodorów wyniosła 92,30 dolara za baryłkę. Wyższe ceny wsparły przychody segmentu wydobywczego, a wysokie marże rafineryjne i wyniki produkcyjne zapewniły rekordowy wkład zakładu Mongstad.

Skorygowany dochód operacyjny działu Marketing, Midstream and Processing wyniósł 893 mln dolarów, przewyższając oczekiwania analityków na poziomie 793 mln dolarów. Jednocześnie segment Crude, Products and Liquids odnotował stratę: negatywny wpływ pozycji w instrumentach pochodnych w warunkach napiętego rynku transportu morskiego przeważył nad wynikiem handlu produktami naftowymi.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po opodatkowaniu, z wyłączeniem zmian kapitału obrotowego, wzrosły o 53% rok do roku — do 8,14 mld dolarów. Equinor ogłosiła również kwartalną dywidendę w wysokości 0,39 dolara na akcję i zatwierdziła ostatnią w 2026 roku transzę skupu akcji o wartości do 1,125 mld dolarów.

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