Komisja Europejska: zapasy gazu w UE są poniżej średniej historycznej — Anadolu Agency
Komisja Europejska poinformowała, że zapasy gazu w krajach UE są obecnie niższe od średniej historycznej. Jednocześnie Unia Europejska nie stoi obecnie w obliczu problemu bezpieczeństwa dostaw, mimo perspektywy trudnej zimy, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen w Brukseli w Belgii.
Monitorowanie zapasów gazu
Komisja Europejska uważnie monitoruje poziom gazu w magazynach i częściej organizuje spotkania koordynacyjne z państwami członkowskimi, aby oceniać sytuację w całym bloku. Według Itkonen kwestia zapasów gazu była również omawiana na szczycie Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu.
Rzeczniczka zauważyła, że kryzys na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny energii, co oddziałuje również na poziom zapasów gazu w UE.
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Możliwe rezerwy strategiczne
Itkonen zauważyła również, że w UE nie ma ustawowo obowiązkowych strategicznych rezerw gazu. Według niej Unia Europejska może rozpocząć dyskusję na temat utworzenia takich rezerw.
Jak informuje Anadolu Agency, uzupełnianie europejskich zapasów utrudniają zakłócenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz. Ograniczenie dostaw skroplonego gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu również zwiększa napięcia na światowym rynku.