Komisja Europejska poinformowała, że zapasy gazu w krajach UE są obecnie niższe od średniej historycznej. Jednocześnie Unia Europejska nie stoi obecnie w obliczu problemu bezpieczeństwa dostaw, mimo perspektywy trudnej zimy, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen w Brukseli w Belgii.

Monitorowanie zapasów gazu

Komisja Europejska uważnie monitoruje poziom gazu w magazynach i częściej organizuje spotkania koordynacyjne z państwami członkowskimi, aby oceniać sytuację w całym bloku. Według Itkonen kwestia zapasów gazu była również omawiana na szczycie Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu.

Rzeczniczka zauważyła, że kryzys na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny energii, co oddziałuje również na poziom zapasów gazu w UE.

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Możliwe rezerwy strategiczne

Itkonen zauważyła również, że w UE nie ma ustawowo obowiązkowych strategicznych rezerw gazu. Według niej Unia Europejska może rozpocząć dyskusję na temat utworzenia takich rezerw.

Jak informuje Anadolu Agency, uzupełnianie europejskich zapasów utrudniają zakłócenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz. Ograniczenie dostaw skroplonego gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu również zwiększa napięcia na światowym rynku.

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