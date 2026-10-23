W Holandii, w Amsterdamie, cena najbliższego kontraktu terminowego na gaz na hubie TTF wzrosła 23 października o 3% na otwarciu handlu i przekroczyła 92 euro za megawatogodzinę. Jest to najwyższy poziom od grudnia 2022 roku. O godzinie 7:00 czasu amsterdamskiego kontrakt kosztował 92,30 euro, czyli 103,40 dolara za megawatogodzinę.

Dynamika notowań

Holenderski TTF jest referencyjnym rynkiem europejskiego handlu gazem. Dzień wcześniej jego notowania również wzrosły o 3% i zakończyły handel powyżej 90 euro za megawatogodzinę. Jak informuje OilPrice, obecna cena odpowiada ponad 30 dolarom za milion brytyjskich jednostek cieplnych.

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Zapasy gazu w UE

Wzrost następuje przed sezonem grzewczym, w warunkach ograniczenia przepływów katarskiego skroplonego gazu ziemnego z powodu eskalacji na Bliskim Wschodzie oraz rozpoczęcia poboru gazu z magazynów w niektórych krajach UE w związku ze spadkiem temperatur.

Według danych Gas Infrastructure Europe, na dzień 22 października magazyny gazu w Unii Europejskiej były zapełnione w 74,62%. To o ponad 10 punktów procentowych mniej niż średnia pięcioletnia, która dla tego okresu wynosi około 86%. Stratedzy ING Warren Patterson i Eva Manthey zauważyli, że europejskie ceny gazu pozostają szczególnie wrażliwe na wydarzenia w Zatoce Perskiej, a dostawy LNG mogą w dużej mierze nie być obecne na rynku przez znaczną część zimy na półkuli północnej.

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